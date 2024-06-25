Gabriel Soto y Cecilia Galliano “sí andan”, dice famoso productor tras video de los actores juntos

Gabriel Soto y Cecilia Galliano “sí andan”, pero en la ficción. Luego de que Kadri Paparazzi diera a conocer un video con el que se especuló que el actor habría pasado una noche en casa de la actriz a mediados de junio, el productor Gerardo Quiroz rompió el silencio sobre la presunta relación entre los famosos.

Durante la alfombra roja de Premios Grandeza Hispana, el productor reveló que la supuesta relación entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano se trata de un montaje para, a través del morbo, darle publicidad a ‘El precio de la Fama’, obra de teatro que ambos artistas protagonizan.

“Lo lanzamos nosotros y aquí tengo testigos. Desde que hicimos la puesta en escena, en la preproducción, quisimos que se hiciera ese chisme. (Gabriel Soto y Cecilia Galliano) son muy buenos amigos, para que entonces, eso trajera, a través del morbo al público”, declaró el 24 de junio en un video publicado por Gustavo Adolfo Infante en Instagram.

Gerardo Quiroz, incluso, mostró más fotografías del aparente romance entre los famosos, quienes desde el mes de marzo acordaron difundir el rumor como publicidad para la obra de teatro.

“Todo lo hicimos nosotros… pues es que es el precio de la fama, fue una estrategia… creo que fue el 10 de marzo cuando lo hicimos… Ya se los tengo qué decir a ustedes, ni modo , todo esto es nuestra campaña, y cayeron redonditos”, comentó.

Por último, el también actor, conocido por su trabajo en Papá Soltero, resaltó ante la prensa: “así que sí andan, pero en el escenario y con mi obra”.

¿Cuál es la relación entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano?

Cecilia Galliano dejó en claro que la única relación que mantiene con el prometido de Irina Baeva es la de una amistad. Incluso, aseguró que se encontraba soltera desde hace nueve años.