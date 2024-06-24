Gabriel Soto

Captan a Gabriel Soto en casa de Cecilia Galliano: los actores habrían pasado la noche juntos

Irina Baeva y Gabriel Soto enfrentan nuevos rumores de distanciamiento luego de que el actor supuestamente pasara la noche en casa de Cecilia Galliano, según un video filtrado por Kadri Paparazzi.

Video ¿Gabriel Soto y Cecilia Galliano pasaron la noche juntos? Estas son las imágenes que los delatarían

Nuevos rumores de distanciamiento rondan a Irina Baeva y Gabriel Soto luego de que éste no asistiera al debut de su prometida como la nueva Aventurera.

“Me emociona muchísimo este proyecto, me hace mucha ilusión estar aquí (...) para toda la gente que hacemos teatro es difícil coincidir, yo no he podido ver ‘El precio de la fama’, en algún momento, seguro con un poquito de más calma seguramente vendrá y aquí estará echándome porras, ahorita me mandó unas flores”, declaró la actriz rusa a Ventaneando en su emisión del 21 de junio.

Aunque Irina Baeva aseguró que la ausencia de Gabriel Soto se debía a compromisos de trabajo de ambos, ese mismo viernes Kadri Paparazzi dio a conocer en su canal de YouTube un video con el que se especula que el intérprete de 49 años habría pasado la noche en casa de Cecilia Galliano.

Gabriel Soto habría sido captado "muy cariñoso" con Cecilia Galliano

Gabriel Soto y Cecilia Galliano habrían sido captados “muy cariñosos” en las inmediaciones de un gimnasio ubicado al Sur de la Ciudad de México.

Aunque se destaca que los actores estuvieron haciendo ejercicio “cerca de una hora”, Kadri Paparazzi afirma que a su salida del inmueble supuestamente se dirigieron a la casa de Cecilia Galliano donde a Gabriel Soto “nunca se le vio salir”.

“Pasaron los segundos, los minutos y las horas... Entraron de día y Gabriel seguía en casa de Cecilia Galliano de noche (…) L a madrugada nos llegó y Gabriel nunca salió”, puntualizaron.

Así hablaba Cecilia Galliano de Gabriel Soto ante presunta relación

Hasta el momento, ni Gabriel Soto ni Cecilia Galliano han hablado sobre el tema. Sin embargo, el pasado 7 de mayo, la intérprete argentina dejó en claro que la única relación que mantiene con el prometido de Irina Baeva es la de una amistad.

“Somos amigos desde hace mucho tiempo, yo a Gaby lo quiero mucho, mucho y nada, Gaby está en pareja y yo no”, declaró a De Primera Mano luego de que se difundieran fotos de ellos abrazados.

“Y lo voy a abrazar 25 veces más. Con cada uno que me vean, a lo mejor va a pasar una pareja, pero el día que tenga pareja seré la primera en decírselos, si son casi mis terapeutas desde hace nueve años que me vienen escuchando”, sentenció.

