Cazzu

Cazzu reaparece con vestido de la venganza tras polémica con Nodal: así lució

La cantante sorprendió al lucir un vestido con transparencias en el show de Cindy Cats en Argentina. Cazzu robó miradas después de su pausa musical y ruptura con Christian Nodal.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Arremeten contra Nodal en concierto de Cazzu y ella les pide parar? Video causa polémica

Luego de su regreso a los escenarios en el marco del festival Buenos Aires Trap, Cazzu reapareció con un vestido lleno de trasparencias que fue catalogado en redes sociales como un ‘vestido de la venganza’.

La noche del 9 de diciembre, la cantante se presentó en el microestadio Obras de Buenos Aires como una de las invitadas del grupo Cindy Cats, en el que interpretó los temas ‘Paisaje’ y ‘Nena Trampa’.

Aunque la presentación de Cazzu fue ovacionada por el público, según reportan medios locales como Crónica y Rolling Stone Argentina, en redes sociales llamó la atención su vestido con transparencias en color gris que lució.

Para la ocasión, la ‘Nena Trampa’ portó un atuendo de transparente de manga larga, falda ancha con abertura en las piernas y ligero escote en V que para muchos la hacía ver “renovada” y “natural” después de su ruptura con Christian Nodal, quien a los meses de anunciar el fin de su relación se casó con Ángela Aguilar.

Cazzu sorprende al lucir vestido con transparencias.
Imagen Cazzu / Instagram

El regreso de Cazzu

Tres meses después de hacer pública su separación con el padre de su hija Inti, Cazzu comenzó a dar pistas de su regreso a los escenarios al dejarse ver en varias ocasiones en un estudio de grabación con el productor musical Nico Cotton, con quien fue vinculada sentimentalmente.

Aunque se mantuvo alejada de la polémica, el 31 de octubre sorprendió al desmentir públicamente algunas declaraciones de Ángela Aguilar, quien en un programa de la ABC News habría dado a entender que Cazzu siempre supo de su relación con el intérprete de 'Botella tras botella'.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, declaró en el programa ‘PLP’, de la cadena argentina Luzu TV.

"Se dijo que no se rompió un corazón y que no sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con mucho respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá, pero siento que también un ejemplo para mi hija es que cuando las cosas transgreden una línea o un límite enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo", puntualizó, asegurando que, después de la ruptura, solo había visto al padre de su hija “dos veces”.

Luego de estas declaraciones, Cazzu se enfocó en su regreso a los escenarios, el cual tuvo lugar el pasado 8 de diciembre en Buenos Aires, Argentina.

Video Ovacionan a Cazzu en su regreso tras polémica con Ángela Aguilar: a ella la abuchearon
CazzuChristian NodalÁngela AguilarEscándalos de famososFamosos

