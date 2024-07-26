Ángela Aguilar

“Qué suertuda yo”: Este sería el discurso de amor que Ángela Aguilar dedicó a Nodal en su boda

La hija de Pepe Aguilar habría revelado detalles de su historia de amor con Christian Nodal en un supuesto discurso que le dedicó al cantante durante su boda.

Elizabeth González.
La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar. A días de que los cantantes se casaran por lo civil en una hacienda ubicada en el estado de Morelos, México, se reveló el supuesto discurso de amor que la cantante le habría dedicado a su ahora esposo.

Este viernes 26 de julio, el programa ‘Ventaneando’ compartió el presunto escrito en el que la hija de Pepe Aguilar habría revelado detalles de su historia de amor con el intérprete de ‘Botella tras botella’ y, que estaría inspirado en la canción ‘Mi destino fue quererte’, de su abuela, Flor Silvestre.

Los supuestos 'votos' de Ángela Aguilar

“Christian- mi destino fue quererte”, dice la primera línea del supuesto texto. “¿Quién hubiera dicho que después de tanto, después de todo, nos encontraríamos en el mismo lugar, sin los caballos, pero con tatuajes de sobra? Donde ‘casa’ se volvió un ser humano y donde ser ‘libres’ solo tiene sentido si es ‘siempre y cuando juntos’”.

En el supuesto escrito, Ángela Aguilar también habría hecho evidente la forma en que su relación con el cantante de regional mexicano se fue desarrollando, donde al final, lograron “encontrarse”.

“¿Quién hubiera dicho que una locura entre pantallas se convertiría en una vida por vivir? Tras varios intentos fallidos, llegamos, y llegué, a donde jamás existieron miedos pero sí sobraron mariposas. Quizás el tiempo para nosotros no existe, lo digo porque cuando nos vimos por primera vez después de tanto, se sintió como el tiempo nunca hubiera pasado, un abrir y cerrar de ojos. El mismo tiempo rápido que ahora pasaba lento, tan lento que jamás pensé que el día llegaría, el día en que me convertiría en tu esposa, pero, ahora si de verdad jaja”, señala.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en su boda.
Ángela Aguilar y Christian Nodal en su boda.
Imagen Mónica Corgan / Instagram


Asimismo, habría confesado lo “orgullosa” que se siente de haber coincidido con él, donde, incluso, se describió a sí misma como “suertuda”.

“Soñaba desde niña casarme con un príncipe azul, de un reino desconocido y lejano. Para mi gran sorpresa, mi príncipe terminó siendo un forajido, y la tierra lejana de Caborca solo estaba a 1000 kilómetros de mi lindo Tayahua. Donde antes huía de tu vista, ahora es la única que busco. Qué paz amarte, qué privilegio haber coincidido, qué responsabilidad tan bonita el quererte. Me siento tan orgullosa del hombre que eres, del hombre a mi lado. Por algún motivo, la vida pensó que te merecía, qué suertuda yo y qué generosa la vida”, agrega.

Fiinalmente, el último párrafo del supuesto discurso de amor, Ángela Aguilar le prometería a Christian Nodal ser su “cómplice” y “jamás” cortar sus alas.

“Prometo escucharte, respaldarte, respetarte, prometo ser tu cómplice, tu compañera, prometo nunca callar la verdad, prometo cuidarte y curarte. Prometo que mis promesas tienen substancia y verdad, prometo que porque yo me enamoré de tus alas, jamás te impediría volar. En la calle, codo a codo, vida mía, somos mucho más que dos”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México, tan solo dos meses después de que el intérprete de 25 años hiciera pública su ruptura con Cazzu, mamá de su hija Inti.

