Cazzu escribió 'La Cueva' inspirada en "situaciones difíciles y tristes" ¿por culpa de Nodal?

Video ¿La canción de la venganza? Cazzu lanza tema con presuntas indirectas para Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu lanzó 'La Cueva' el 19 de diciembre, tema que habla de dolor y desamor tras una ruptura sentimental. Aunque no menciona nombres, narra algunas situaciones que podrían reflejar lo que vivió junto a Christian Nodal.

A solo dos días del estreno la canción lleva millones de reproducciones, por lo cual la argentina agradeció a sus seguidores el apoyo.

"Gracias por abrazar 'La Cueva', es de ustedes. Los ángeles sí existen. Felices fiestas y muchas gracias desde el fondo de mi corazón", escribió en Instagram en un carrete que incluye imágenes del video, una lista de que la canción se encuentra en los primeros logares en diferentes países y un par de tiernos videos donde Inti reconoce que es su madre quien aparece en la pantalla.

¿Cazzu escribió 'La Cueva' inspirada en Nodal?

No queda claro si es dedicada al padre de su hija, sin embargo, su gran amiga La Joaqui confirmó que la trapera la escribió inspirada en circunstancias personales.

"Si con situaciones difíciles y tristes hiciste semejante obra de amor, imagínense lo que va a ser la creación que va a realizar cuando la vida la premie con tranquilidad y dulzura", comentó la cantante en la publicación de Cazzu.

"Siempre tuviste la magia de convertir lo horroroso en algo precioso, y ese es tu mayor truco, te amo", añadió.

La Joaqui le dedica emotivo mensaje a Cazzu por 'La Cueva'. Imagen Cazzu/Instagram

¿Qué dice la letra de 'La Cueva' de Cazzu?

Te encontré en la cueva totalmente roto,

totalmente oscuro, totalmente loco.

Lamí tus heridas y encendí tu sol,

te mostré la vida y solamente pensaste en vos.

Y qué vas a hacer al amanecer

cuando la nostalgia no la tape una mujer.

Y qué vas a hacer, a quién vas a convencer

cuando yo florezca y al fin deje de doler.

Y volver, volver, volver

no se va a poder.

Claro que lloré, si yo te adoré.

Convertiste nuestra historia en una maldita parodia.

Y cómo iba a saber que ibas a romper

todo lo que iba a tu paso, pero es tuyo este fracaso.

Si con todo tu dinero comprarás el mundo entero,

volverás a aquella cueva,

sos tu propio prisionero.

Y qué vas a hacer al amanecer

cuando la nostalgia no la tapes con placer

Y qué vas a hacer, a quién vas a convencer

cuando yo florezca y al fin deje de doler.