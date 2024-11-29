Nodal celebra su primer Thanksgiving Day con Ángela Aguilar y su familia
El cantante se reunió con la dinastía Aguilar este 28 de noviembre para celebrar su primer día de Acción de Gracias como esposo de la hija de Pepe Aguilar.
Christian Nodal celebró su primer Thanksgiving Day con su esposa Ángela Aguilar y los integrantes de la famosa dinastía.
Aunque ni el intérprete de ‘Adiós Amor’ ni la hija de Pepe Aguilar hicieron comentarios al respecto, a través de sus historias de Instagram, Aneliz Aguilar mostró algunos aspectos de la íntima celebración.
La hermana mayor de Ángela Aguilar compartió imágenes de la íntima cena que tanto ella como su madre, Aneliz Álvarez, prepararon para la familia. Incluso, presumió la manera en que fue decorada la mesa donde se reunirían.
Fue en esta publicación que la joven ventiló que Pepe Aguilar se encontraba sentado en la cabecera de la mesa, mientras que a su derecha se ubicaba su esposa y del otro lado Ángela Aguilar.
Al lado izquierdo de la intérprete de 21 años se encontraba Christian Nodal, quien para esa noche optó por lucir una camisa negra y un suéter gris oxford.
“Happy thanksgiving”, escribió al pie de su publicación Aneliz Aguilar, quien se encontraba sentada frente a su cuñado.
En la cena también se encontraba Leonardo Aguilar, quien en sus historias de Instagram también mostró aspectos de la celebración, la cual habría tenido lugar en casa de la familia Aguilar.
Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron público su noviazgo el 10 de junio de 2024 en la revista HOLA!, mientras que el 24 de julio se casaron por lo civil en un jardín privado ubicado en Cuernavaca, Morelos, México.