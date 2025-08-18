Cazzu estaría ganando más dinero que Nodal: la reportan “en su mejor momento”

Video Cazzu habla como nunca sobre la pensión de Nodal a su hija: “No tenemos un acuerdo justo”

Cazzu estaría ganando más dinero que Christian Nodal, reporta la revista People en Español.

Una fuente habría revelado a la publicación que Julieta Cazzuchelli se encontraría en “en el mejor momento de su carrera”, lo que le permitiría asumir todos los gastos de su hija Inti.

“Hoy Nodal no gana más que Cazzu”, declaró la fuente de la revista este 18 de agosto.

De igual manera, habría declarado que, aunque Nodal aporta económicamente para los gastos de Inti, esto “no es suficiente”. Sin embargo, celebraría que Cazzu sea “una mujer trabajadora”.

Pensión que Nodal da para su hija “no es justa”

El 11 de agosto, Cazzu declaró ante la prensa mexicana que no consideraba “justa” la pensión que recibe de su expareja para solventar los gastos de su hija. Sin embargo, aseguró que “a diferencia de muchas mamás solteras”, ella tenía “la posibilidad de que sí” tenía dinero.

“Para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, dijo.

“Una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal de verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino… Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, sentenció con respecto a que no ve la necesidad de emprender una batalla legal por la manutención de Inti.

¿Cuánto dinero le estaría dando Nodal a Cazzu para la manutención de inti?

El 22 de julio de 2024, el Diario de Nueva York publicó que la intérprete argentina le habría exigido a Nodal “el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención para Inti”, misma que al intérprete de 'Adiós Amor' le habría parecido “exagerada".