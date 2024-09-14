Cazzu hace tierna publicación para celebrar el primer año de Inti con foto inédita
Cazzu y Nodal sorprendieron al dejar ver que celebraron juntos el primer cumpleaños de Inti. La rapera le dedicó un mensaje a su hija en Instagram con una fotografía que no había hecho pública.
Cazzu y Christian Nodal sorprendieron al celebrar juntos el primer cumpleaños de su hija Inti con una fiesta temática en Argentina.
Aunque el cantante mexicano no se dejó ver, en un video que publicó la rapera se aprecia que está cargando a la pequeña, aunque solo se ven sus manos tatuadas.
La fiesta se celebró un día antes del cumpleaños de la niña, pues ella nació el 14 de septiembre de 2023.
Este sábado Cazzu hizo una tierna publicación para continuar los festejos de Inti.
"Hace un año nacía la luz de mi vida. 14-Sep. Gracias a ustedes por acompañarnos con amor. Hasta pronto", fue el breve mensaje que la argentina escribió en una historia en Instagram que acompañó con una fotografía inédita en donde Inti tenía solo horas de haber nacido, pues estaban en el hospital.
La fiesta de cumpleaños de Inti
El 13 de septiembre Cazzu y Christian Nodal celebraron el primer año de su hija con una divertida fiesta temática de feria.
Hubo todo tipo de atracciones, desde juegos mecánicos como una rueda de la fortuna y un carrusel, hasta juegos inflables, todos en blanco y tonos pasteles.
Madre e hija lucieron atuendos similares con un logotipo de sol, pues a la pequeña Inti también le dicen de cariño 'Solecito'.
Se desconoce si Nodal iba solo o si fue acompañado por alguno de sus familiares.
