Cazzu

Cazzu hace tierna publicación para celebrar el primer año de Inti con foto inédita

Cazzu y Nodal sorprendieron al dejar ver que celebraron juntos el primer cumpleaños de Inti. La rapera le dedicó un mensaje a su hija en Instagram con una fotografía que no había hecho pública.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Nodal está harto de quienes lo critican porque “no felicita a su hija en su cumpleaños”: “No se metan”

Cazzu y Christian Nodal sorprendieron al celebrar juntos el primer cumpleaños de su hija Inti con una fiesta temática en Argentina.

Aunque el cantante mexicano no se dejó ver, en un video que publicó la rapera se aprecia que está cargando a la pequeña, aunque solo se ven sus manos tatuadas.

Nodal y Cazzu en la fiesta de cumpleaños de Inti.
Nodal y Cazzu en la fiesta de cumpleaños de Inti.
Imagen Cazzu/Instagram

La fiesta se celebró un día antes del cumpleaños de la niña, pues ella nació el 14 de septiembre de 2023.

PUBLICIDAD

Más sobre Cazzu

Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente
2 mins

Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente

Univision Famosos
Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”
2 mins

Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”

Univision Famosos
¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica
0:59

¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica

Univision Famosos
Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal
0:58

Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal

Univision Famosos
“Dios me libre”: Cazzu habla como nunca antes de su hija tras supuestamente ganar batalla a Nodal
2 mins

“Dios me libre”: Cazzu habla como nunca antes de su hija tras supuestamente ganar batalla a Nodal

Univision Famosos
¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas
1:06

¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas

Univision Famosos
¿Cazzu da zarpazo a Nodal?: ella habría obtenido “permiso” para que Inti pueda viajar
2 mins

¿Cazzu da zarpazo a Nodal?: ella habría obtenido “permiso” para que Inti pueda viajar

Univision Famosos
Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"
0:47

Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"

Univision Famosos
Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás
2 mins

Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás

Univision Famosos
Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón
2 mins

Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón

Univision Famosos

Este sábado Cazzu hizo una tierna publicación para continuar los festejos de Inti.

"Hace un año nacía la luz de mi vida. 14-Sep. Gracias a ustedes por acompañarnos con amor. Hasta pronto", fue el breve mensaje que la argentina escribió en una historia en Instagram que acompañó con una fotografía inédita en donde Inti tenía solo horas de haber nacido, pues estaban en el hospital.

Cazzu dedica tierno mensaje a Inti en su primer cumpleaños con foto inédita.
Cazzu dedica tierno mensaje a Inti en su primer cumpleaños con foto inédita.
Imagen Cazzu/Instagram

La fiesta de cumpleaños de Inti

El 13 de septiembre Cazzu y Christian Nodal celebraron el primer año de su hija con una divertida fiesta temática de feria.

Hubo todo tipo de atracciones, desde juegos mecánicos como una rueda de la fortuna y un carrusel, hasta juegos inflables, todos en blanco y tonos pasteles.

Madre e hija lucieron atuendos similares con un logotipo de sol, pues a la pequeña Inti también le dicen de cariño 'Solecito'.

Se desconoce si Nodal iba solo o si fue acompañado por alguno de sus familiares.

@cazzu.la_jefa

Feliz primer añito inti #cazzu #cazzulajefa #cazzulajefa♡ #inti @Cazzu

♬ sonido original - cazzu
Relacionados:
CazzuChristian NodalHijos de famososCumpleañosCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD