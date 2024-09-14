Cazzu hace tierna publicación para celebrar el primer año de Inti con foto inédita

Video Nodal está harto de quienes lo critican porque “no felicita a su hija en su cumpleaños”: “No se metan”

Cazzu y Christian Nodal sorprendieron al celebrar juntos el primer cumpleaños de su hija Inti con una fiesta temática en Argentina.

Aunque el cantante mexicano no se dejó ver, en un video que publicó la rapera se aprecia que está cargando a la pequeña, aunque solo se ven sus manos tatuadas.

Nodal y Cazzu en la fiesta de cumpleaños de Inti. Imagen Cazzu/Instagram

La fiesta se celebró un día antes del cumpleaños de la niña, pues ella nació el 14 de septiembre de 2023.

PUBLICIDAD

Este sábado Cazzu hizo una tierna publicación para continuar los festejos de Inti.

"Hace un año nacía la luz de mi vida. 14-Sep. Gracias a ustedes por acompañarnos con amor. Hasta pronto", fue el breve mensaje que la argentina escribió en una historia en Instagram que acompañó con una fotografía inédita en donde Inti tenía solo horas de haber nacido, pues estaban en el hospital.

Cazzu dedica tierno mensaje a Inti en su primer cumpleaños con foto inédita. Imagen Cazzu/Instagram

La fiesta de cumpleaños de Inti

El 13 de septiembre Cazzu y Christian Nodal celebraron el primer año de su hija con una divertida fiesta temática de feria.

Hubo todo tipo de atracciones, desde juegos mecánicos como una rueda de la fortuna y un carrusel, hasta juegos inflables, todos en blanco y tonos pasteles.

Madre e hija lucieron atuendos similares con un logotipo de sol, pues a la pequeña Inti también le dicen de cariño 'Solecito'.