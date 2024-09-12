“Bebé” de Nodal y Ángela Aguilar reaparece: sorprende por lo grande que luce

Video 'Bebé' de Ángela Aguilar y Nodal los mete en apuros: les reclaman por Inti y sorprende respuesta

El “bebé” de Christian Nodal y Ángela Aguilar reapareció este miércoles 11 de septiembre en las redes sociales del cantante.

A poco más de dos meses de sumarse como un integrante más de su familia, el perrhijo de los recién casados sorprendió por lo grande que luce.

El intérprete de ‘Un besito más’ compartió a través de su cuenta de Instagram imágenes del cachorro, posiblemente de la raza cocker spaniel, en el interior de su avión, dejando al descubierto que su mascota lo había acompañado al inicio de su gira por Estados Unidos.

“¡Chichí! ¿Cómo estuvo el vuelo, papá?”, se le escucha decir a Christian Nodal mientras graba al inquieto cachorro que no deja de saltar hacia él.

Así de grande luce Chichí, el perrhijo de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Imagen Nodal / Instagram

Así de grande luce el “bebé” de Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal no dio más detalles de su viaje a Estados Unidos en su publicación. Sin embargo, las imágenes sorprendieron por lo grande que luce Chichí, quien apenas el 1 de julio se integró a la familia del intérprete mexicano.

Aunque Chichí sigue siendo un cachorro, en las recientes imágenes compartidas por Nodal, se alcanza a apreciar que sus orejas son ligeramente más largas al igual que su lomito, que es un poco más largo.

Desde su llegada, Chichí se convirtió en “una gran compañía” para Christian Nodal, sobre todo, durante sus traslados en avión.

“No sabes, es un alma increíble. Ayer fue el primer día que se durmió conmigo y nunca me había pasado, se acurrucaba conmigo y todo. Luego, me despertaba y no se dormía hasta que yo me dormía. Creo que va a ser una gran compañía. En el avión hubo turbulencia y me ayudó mucho la verdad, él estaba dormidito", declaró el cantante el 3 de julio en el programa español ‘La KW’.

Chichí llegó a la familia de Nodal durante su gira por Europa. Imagen Nodal / Instagram

¿Cuál es el significado de Chichí?