Cazzu compartió este intrigante mensaje días antes de que Nodal confirmara su separación

Video ¿Nodal dio pistas de su separación en entrevista una semana antes?: "El amor se va transformando"

Christian Nodal confirmó, después de varios días de especulaciones, el final de su relación con Cazzu tras casi dos años juntos.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados”, escribió en una historia de Instagram.

Cazzu compartió intrigante mensaje antes de saberse su separación de Nodal

Una semana antes de que el intérprete de ‘Adiós amor’ oficializara la ruptura, la rapera usó su cuenta de X para publicar un controversial mensaje.

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpid…, pero eso no significa que no tenga unos temones (canciones) que se caen de ort…”, anotó el 15 de mayo.

Cazzu lanzó este mensaje en X. Imagen Cazzu/X



A raíz de esas palabras, los fanáticos de Cazzu comenzaron a preguntar si las cosas marchaban bien con el papá de su niña: “¿Qué le hiciste Nodal?”, se lee en las interacciones.

La llamada ‘Nena trampa’ del género urbano permaneció en silencio acerca del estado de su noviazgo con el mexicano, hasta que él desveló su separación.

Luego de que Christian lanzara su misiva, en la que aseguró que está “profundamente agradecido por los momentos” que compartieron como pareja, ella difundió un comunicado.

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores”, indicó.

“Hoy, como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas, nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias. Todo sana”, añadió.

Hasta el momento, los ahora ex no han dado a conocer las razones por las que decidieron acabar su romance, que comenzó en el 2022.

¿Cazzu descubrió que Nodal la engañó con Belinda?

En medio de las especulaciones que existen en torno al rompimiento, la periodista mexicana Flor Rubio reveló que Cazzu habría descubierto que Nodal seguía en contacto con Belinda.

“Dicen, por su puesto es un trascendido, que ella se enteraría que ellos se estaban chateando en privado”, afirmó el 23 de mayo en la última emisión de su ‘show’ ‘Dulce y picosito’.

Para la comunicadora, el texto que la argentina emitió en X sería una reacción a esa situación pues “su furia debió haber sido grande”.

Por su parte, la estrella de la música no se ha pronunciado al respecto. Ella únicamente ha usado sus historias de Instagram para presumir a su hija.

“Cuando Inti me agarra el celu y me doy cuenta revisándolo”, apuntó para describir una ‘selfie’ que la nena se tomó con su teléfono.