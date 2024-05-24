¿Nodal fue infiel con Belinda? Cazzu habría encontrado mensajes entre ellos

Video Nodal y Cazzu se separan: el romance que inició después de otra dolorosa ruptura

Christian Nodal fue el primero en anunciar, este 23 de mayo, el final de su relación con Cazzu, tras casi dos años juntos en los que, además, procrearon a su pequeña Inti.

La rapera retomó el mensaje de su ex y aseveró que “todo sana”. Al igual que el cantante, ella evitó pronunciarse acerca de los motivos por los que decidieron terminar.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el periodista argentino Maximiliano Lumbia reportó, basándose en información de “gente muy cercana” a los artistas, que un supuesto engaño habría sido un detonante para la separación.

“En alguna gira que él salió y ella, por algún motivo, no lo acompañó, se habla de infidelidades”, declaró durante el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante este 23 de mayo.

¿Nodal le fue infiel a Cazzu con Belinda?

Ahondando en el tema, la comunicadora mexicana Flor Rubio reveló que Nodal se habría mandado mensajes con Belinda.

“Dicen, por su puesto es un trascendido, que ella se enteraría que ellos se estaban chateando en privado”, afirmó ayer, en la última emisión de su ‘show’ ‘Dulce y picosito’.

“Evidentemente no le gustó y por esa razón estaba tan enojada”, agregó. “Nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla”, dijo para recalcar que nada está confirmado.

“Yo no digo que estuvieran hablando románticamente, eso no lo sé, ni siquiera sé si realmente estuvieron chateando, pero si Cazzu se enteró de que someramente hubo algún contacto, por supuesto que su furia debió haber sido grande”, externó.

Para validar su punto de que presuntamente la cantautora de ‘Sobre mi tumba’ estaba molesta, Rubio hizo referencia a la misiva que publicó hace una semana.

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpid…, pero eso no significa que no tenga unos temones (canciones) que se caen de ort…”, apuntó la estrella en su cuenta de X el 15 de mayo.

Cabe recordar que este mismo mes, Belinda fue captada al lado de Gonzalo Hevia Baillères, con quien ya llevaría un año de noviazgo.

Nodal reveló que “sufrió mucho” tras truene con Belinda

Tan sólo días atrás, Christian Nodal confesó en entrevista con Jorge Ramos para Aquí y Ahora que se sintió mal a raíz de su rompimiento con Belinda.

PUBLICIDAD

“Trascendió a cosas que me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en la vida, yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan”, sentenció.