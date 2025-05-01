Cazzu suma nuevo logro a su carrera: se sentía “estúpida” porque creía que no tenía “derecho”

Video Como Nodal, Cazzu lanza canción inspirada en su hija Inti: "Despertaste los miedos más oscuros"

Cazzu sumó un nuevo logro a su carrera. Este jueves 1 de mayo, la argentina hizo a un lado su faceta como cantante y anunció su debut como escritora, dejando al descubierto que, mientras trabajaba en su primer libro ‘Perreo: una revolución’, varias veces se sintió “estúpida”.

La cantante compartió en Instagram que pasó 4 años escribiendo y dándole forma a sus memorias, subrayando que su familia y su círculo cercano siempre la apoyaron en su sueño.

PUBLICIDAD

“Y como si fuese poco, también un libro. Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mi***da y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes”, expresó.

Cazzu debuta como escritora y así presentó su primer libro. Imagen Cazzu / Instagram



“Pensé en esos 4 años atrás cuando se me ocurrió empezar a escribir mis pensamientos sobre ciertas cuestiones y que al compartir algunos de ellos con mi círculo y un poco más de gente, me encontré a muchas asintiendo con la cabeza lo cual fue suficiente”, agregó.

Julieta Cazzuchelli señaló que si bien este libro es un reflejo de sus sentimientos y su forma de pensar, no está enfocado en su vida personal sino en los desafíos que ha enfrentado como mujer en la industria musical.

“Este libro cuenta, reivindica y reniega sobre la industria musical urbana precisamente, sobre la vida siendo mujer en la música o en cualquier ámbito aplicable. Pero sobre todo intenta ser un aporte para seguir construyendo la igualdad”, dijo.

¿A quién le dedica su libro?

Cazzu dejó claro que su libro tiene una especial dedicatoria a todas las mujeres, pero también a sus “colegas varones”, así como a los integrantes de su familia, entre ellas, su hermana.

“Se lo dedico a las mujeres que aman el reggaetón, a las que lo odian, a las que quieren cantar, componer o producir, a mis colegas mujeres que a duras penas llegaron y siguen resistiendo. También se lo dedico a mis colegas varones y a los artistas que me inspiraron. A mi hermana, las mujeres de mi familia, mis amigas, a mis fans y a los curiosos que quieren saber que carajo tengo yo para decir”, sentenció.

PUBLICIDAD