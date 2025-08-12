Video Cazzu habla como nunca sobre la pensión de Nodal a su hija: “No tenemos un acuerdo justo”

Cazzu reveló que próximamente conocerá a Belinda, otra de las famosas exparejas de Christian Nodal, con quien el cantante sostuvo una relación de la cual nació su hija Inti.

Apenas en junio, la argentina compartió el motivo por el que, al menos en ese momento, no consideraba la posibilidad de grabar una canción con la también actriz.

PUBLICIDAD

“Siento que más bien lo de Beli es algo que como lo mueve la gente de una forma más morbosa, no me gustaría como alimentar los morbos”, dijo a ¡Siéntese Quien Pueda!

Sólo unos días después, la intérprete de ‘Sapito’ se manifestó como nunca sobre la trapera y el éxito profesional que tiene actualmente.

“Me encanta que haya vendido sus Auditorios Nacionales y qué padre, me siento muy feliz [de] que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, comentó al reportero Antonio Betancourt.

Cazzu conocerá a Belinda

A semanas de esas declaraciones, este 11 de agosto, Cazzu dio a conocer que finalmente está en sus planes reunirse con Belinda.

“Todavía no la conozco. Ya la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella”, destapó en entrevista captada por Eden Dorantes.

La cantautora inclusive expresó halagos para quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Cómplices al rescate’, que puedes ver aquí en ViX.

“Ella es un ícono. Es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ella lo sabe”, aseguró al respecto.

Julieta, nombre real de la artista, no aclaró si en el encuentro buscará concretar la tan esperada colaboración con Belinda.

Esta confesión de Cazzu llegó luego de que asegurara que el pago de manutención para Inti que le da Nodal no sería el adecuado.

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, explicó.

Nodal comenzó su relación con Cazzu tras romper con Belinda

Fue en junio de 2022 cuando Christian Nodal y Cazzu fueron captados juntos por primera vez, desatando rumores de romance.

PUBLICIDAD

El sonorense había terminado su noviazgo y compromiso con Belinda apenas tres meses antes, en febrero. Después de la ruptura, él afirmó que ella supuestamente le pedía dinero, situación que lo “cansó”.