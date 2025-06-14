Cazzu canta con su ex y emocionan al público con amoroso abrazo: así fue su historia de amor

Video Cazzu habla como nunca de su hija Inti: revela detalles de su personalidad

El trapero C.R.O. sorprendió en su concierto del 13 de junio cuando su exnovia, Cazzu, subió a la tarima para interpretar con él el tema "After House".

Los argentinos se dieron un cariñoso abrazo que provocó la ovación de los asistentes al Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.

Bad Bunny y Christian Nodal han sido otros de los famosos cantantes con los que la argentina ha tenido noviazgos.

La historia de amor de Cazzu y C.R.O.

Los cantantes comenzaron su relación sentimental hace varios años, cuando ambos estaban en pleno ascenso dentro de la escena del trap latino.

En 2020, la pareja decidió separarse. Según declaraciones posteriores, la ruptura no fue por falta de amor, sino por las exigencias de sus carreras. Ambos estaban en momentos de mucho crecimiento profesional y no podían dedicar tiempo suficiente a la relación.

Cazzu y C.R.O. terminaron en 2020. Imagen .crocraxker_/TikTok

¿Quién es C.R.O.?

Su nombre real es Tomás Manuel Campos y nació el 11 de septiembre de 1998 en Neuquén, Argentina.

Es uno de los exponentes más famosos del Trap, rap, hip hop, boom bap, rock, pop, electrónica y reggaetón en Argentina.

Su apodo artístico proviene de su seudónimo original "Crackero", que usaba en sus primeras batallas de freestyle.

Comenzó su carrera musical en 2014 con el sencillo "Mi Manada", y poco después lanzó "Otro Vago", marcando el inicio de su camino como solista.