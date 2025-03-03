Cazzu

Cazzu reaparece “devastada” por la trágica muerte de “un ángel”: la critican y ella responde

La cantante reaccionó a la trágica muerte de Kim Gómez, una niña de 7 años que murió en medio de un robo en Buenos Aires.

Por:
Elizabeth González.
Cazzu reapareció “devastada” por la trágica muerte de Kim Gómez, una niña de 7 años que la argentina describió como “un ángel”.

La cantante se pronunció sobre el tema el sábado 1 de marzo a través de su cuenta de X, donde lamentó lo ocurrió y le envió sus condolencias a la familia de la pequeña, quien perdió la vida tras ser arrastrada por dos hombres que intentaban robar un vehículo en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires.

“Desde lo más profundo de mi corazón devastado por tanta crueldad, envío a la familia de Kim Gómez todo mi amor. Un ángel vuelve a donde pertenece y los acompaña hasta volverse a encontrar”, escribió Julieta Cazzuchelli.

Cazzu se defiende ante críticas

Debido a que las condolencias de Cazzu aparecieron tres días después de la trágica muerte de Kim Gómez, usuarios de redes sociales criticaron a la intérprete de ‘La Cueva' por un supuesto tardío mensaje, por lo que ella respondió tajante.

“Lo supe 3 días del hecho porque consumo pocas redes y nada de televisión. Pero está bien, odiar es para tontos cuando alguien que es mamá le habla a padres que acaban de sufrir tal desgracia. Ustedes (seguramente fanáticos de la política) no tienen nada mejor que hacer por estos días”, se defendió.

“Andan buscando blancos en su cruzada política, viendo a donde depositar tanta ira y existe un solo lugar donde uno puede ser tan despreciable libremente y son las redes sociales. Si hay algo peor que ser un odiador compulsivo, es utilizar un hecho tan trágico para seguir propagando odio. La política les arruina hasta el corazón”, sentenció.

Así respondió Cazzu ante las críticas.
La trágica muerte de Kim Gómez

El 24 de febrero, Kim Gómez fue arrastrada por varias cuadras en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, Argentina, por jóvenes de 14 y 17 años, quienes habían robado el auto en el que viajaba la menor.

De acuerdo con las autoridades argentinas, el cuerpo de la pequeña fue hallado debajo del automóvil robado luego de que los jóvenes chocaran contra un poste de luz.

La Fiscalía informó a CNN que Kim Gómez murió a causa de un “shock hipovolémico” debido a una serie de traumatismos.

