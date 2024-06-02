Cazzu

Cazzu deja de seguir a Ángela Aguilar: ¿se va con misma medida contra Nodal ante supuesto romance?

Ahora que ha quedado expuesto que Cazzu ya no sigue a Ángela Aguilar en Instagram, la duda para algunos es si tomó la misma y drástica decisión contra Christian Nodal ante los rumores de un supuesto romance con la hija de Pepe Aguilar. Estas son las evidencias.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video ¿Ángela Aguilar usa cadena de Nodal? Las imágenes que encienden otra vez rumores de romance

Luego de que quedara al descubierto que Cazzu dejó de seguir a Ángela Aguilar en Instagram en medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Christian Nodal, algunos se cuestionan si la argentina también ya habría quitado de su vista al cantante en esa red social.

La mañana de este domingo 2 de junio se pudo constatar que la trapera ya no era parte de los seguidores de la hija de Pepe Aguilar.

Según la periodista mexicana Flor Rubio, la argentina "la dejó de seguir" desde el pasado viernes 31 de mayo, de acuerdo con lo que aseguró en su canal de YouTube.

Se corroboró que Cazzu no seguía a Ángela Aguilar en Instagram hasta la mañana de este domingo 2 de junio.
Imagen Cazzu/Instagram
Imagen Cazzu/Instagram


En contraparte, Univision Famosos corroboró que Ángela Aguilar aún seguía a la ex de Nodal hasta la mañana de este domingo 2 de junio.

Contrario a Cazzu, Ángela Aguilar sí la seguía en Instagram gasta la mañana de este domingo 2 de junio.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

¿Cazzu ya dejó de seguir también a Nodal?

En medio de los varios y aparentes indicios que indicarían que Nodal y Ángela Aguilar estarían sosteniendo una supuesta relación amorosa, se pudo constatar que hasta la tarde de este domingo, Cazzu aún era parte de los seguidores del padre de su hija Inti.

Se pudo constatar que Cazzu aún seguía a Nodal hasta la tarde de este domingo 2 de junio, tras dejar de hacer lo mismo con Ángela Aguilar.
Imagen Cazzu/Instagram
Imagen Cazzu/Instagram

Al mismo tiempo, Univision Famosos corroboró que el exponente regional mexicano sí seguía a Cazzu.

Nodal también seguía a la madre de su hija hasta este domingo 2.
Imagen Christian Nodal/Instagram
Imagen Christian Nodal/Instagram


No están claros los motivos que llevaron a la pareja a la separación, anunciada por el cantante el pasado 23 de mayo a través de un comunicado en el que dijo que el "amor y respeto mutuos" entre ellos permanecían "fuertes".

Sin embargo, algunas versiones no oficiales señalan que una supuesta infidelidad por parte de él estaría detrás de la sorpresiva ruptura.

Mientras tanto, en la última semana se han avivado los rumores de un presunto romance entre el cantante, de 25 años, y Ángela Aguilar, de 20.

La invitó a cantar a uno de sus conciertos en Monterrey, luego se les vio aparentemente llegar juntos al hotel en el que se hospedaron en esa ciudad y aparecieron nuevas fotos en las que habrían sido captados.

A esto se suma que hay sospechas de que habrían viajado juntos a Roma. Ni él ni la joven cantante salieron de manera inmediata a confirmar o desmentir lo que se ha dicho sobre ellos en los últimos días.

Video ¿Nodal y Ángela Aguilar juntos y de viaje por Roma?: las imágenes que levantan sospechas
CazzuChristian NodalÁngela AguilarParejas de famososRelaciones de ParejaProblemas de ParejaPolémicas de famososFamososCelebridadesred social InstagramCazzuSeparaciones

