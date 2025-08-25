Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”

Video Cazzu responde a la polémica por posar con poca ropa en sitio para adultos

Cazzu reveló tener un crush con un “rapero”. La cantante hizo inesperadas declaraciones durante una transmisión en vivo con el cantante Noriel, con quien abrió su corazón para hablar de temas del amor.

Durante su live de Instagram, el cantante puertorriqueño cuestionó a Cazzu sobre las cualidades que buscaba en un hombre, y si lo prefería, feo, famoso o con dinero.

“Nunca se vuelven lindos, solo tenían fama y plata. (Pero si) tiene fama, tiene plata y canta lindo, si tiene talento no te importa mucho si es lindo, el talento compra (…) Una cosa es tener fama y plata, eso lo puede tener cualquiera y no te hace más atractivo. Atractivo te puede hacer que seas una persona talentosa, carismática”, expresó el 24 de agosto.

“Billete o fama, ninguna boludo . Podés tener un montón de plata y ser un imbécil, podés tener fama y ser un tarado, no te lavas los dientes, eres horrible… En cambio, puedes elegir ser un tipo del bien, (sin) tener fama y plata, pero trata de tener otra cosa más piola, como dos dedos de frente por ejemplo, un poco de sentido común”, añadió.

En ese sentido, Cazzu reveló tener un crush con un rapero, del que prefirió no revelar su nombre por “respeto”.

“Mi crush de toda la vida es dominicano, el hombre más lindo que yo conocí en mi vida”, dijo. “¿Tenés crush? ¿Y es Domi?”, le preguntó Noriel, a lo que ‘La Jefa’ de inmediato responde: “No, es venezolano. No, no, estoy diciendo que es venezolano. Rapero. Ese es el hombre definitivo, jamás lo diré por respeto al universo. Pienso y no entiendo por qué no es mi marido”, subrayó, dejando entrever que había dado carpetazo a su relación con Nodal.

Sorprende con su regreso a OnlyFans

Horas antes de ventilar su interés amoroso por un rapero, Cazzu sorprendió con su regreso a OnlyFans, plataforma en la que debutó en 2020 y, según la revista ‘Quién’, en aquella época alcanzaba ingresos mensuales estimados de 21 mil dólares.

“Estoy de vuelta perr*s”, escribió.

Durante su visita a México, Cazzu reconoció que una de las razones por las que disfruta de mostrarse con poca ropa es porque se siente “super orgullosa” de cómo se ve. Incluso, resaltó por qué disfruta de compartir contenido en su cuenta para adultos.

“Yo me siento súper orgullosa de cómo me veo. Yo me veo como yo me quiero ver y muestro de mi lo que quiero mostrar. Me gusta usar poca ropa. Me encanta mi OnlyFans. Me encanta todo lo que hago”, expresó el 11 de agosto a El Gordo y La Flaca.