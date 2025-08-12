Cazzu admite que le encanta su OnlyFans y se defiende de quienes critican su manera de vestir

Video Cazzu revela los planes de mudanza que tiene tras polémica por pensión de Nodal a su hija

Cazzu se defendió de quienes critican su manera de ser y de vestir a días de confesar en el podcast del comunicador Héctor Elí que los prejuicios de algunas personas le habían quitado la oportunidad de alquilar ciertos lugares, ya que no se ve como ellos quisieran que se viera.

En ese sentido, la cantante aseguró que se siente “orgullosa” de lo que es y de cómo se ve a pesar de los juicios que ha enfrentado por su apariencia física.

PUBLICIDAD

“La verdad es que yo me siento súper orgullosa de cómo me veo. Yo me veo como yo me quiero ver y muestro de mí lo que quiero mostrar”, expresó el 11 de agosto a El Gordo y La Flaca.

‘La Jefa’ destacó que, así como le gusta “usar poca ropa”, también disfruta de compartir contenido en su “OnlyFans”, lo cual, considera, no la convierte en una mala persona.

“Me gusta usar poca ropa. Me encanta mi OnlyFans. Me encanta todo lo que hago y estoy orgullosa, porque yo soy así, estoy segura de lo que soy. No creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio. El prejuicio de los otros sí es un problema pero de los otros”, agregó.

Por último, Cazzu recordó que esos mismos prejuicios han evitado que pueda rentar una casa en Argentina para vivir con su hija, lo que la ha motivado a seguir ahorrando.

“Para mí es normal estar ahorrando para comprarme casa. Yo trabajo desde hace un montón, pero a veces es más, a veces es menos, a veces me va mejor, a veces invierto más de lo que tengo y bueno, son cosas que siento que está bueno hablarlas porque también es nuestra realidad”, sentenció.

Los prejuicios que ha tenido que enfrentar Cazzu

El 30 de julio, la exnovia de Christian Nodal declaró al comunicador Héctor Elí que a pesar de ser “una mujer hecha y derecha” había sufrido juicios y discriminación por su apariencia física no solo en Argentina, su país natal, sino también en México cuando aún era novia de Nodal.

“Esas son las cosas que bueno, uno en la vida no se las termina de explicar”, declaró. “Personas que te ven y que en ese momento que te han visto cómo te vestís, como esto (se señala), necesitan que en su cerebro, eso que vos representas, encaje con lo que ellos consideran que es lo que hay que representar… Drogas, maldad, idea de desastre”, dijo.

PUBLICIDAD

"A mí me tocó vivirlo un poco cuando la gente acá en México me empezó a conocer un poco más a través, quizás, de cosas que no son mi música. El comentario que yo más escuché y que más vi replicado por todos lados es cómo juzgamos por verse de tal forma y hacer tal música”, concluyó.