¿A Cazzu le gustan las mujeres?: esto dijo en medio de su polémica con Nodal

Video ¿Cazzu estrena romance en plena polémica con Nodal? Revelan al hombre con el que la vinculan

En medio de su polémica con Christian Nodal por el bienestar de su hija Inti, Cazzu habría dejado entrever que le gustan las mujeres al revelar la razón por la que decidió cantarles.

La cantante reveló a la periodista Leonor Suárez que fue su hermana Florencia Cazzuchelli la que la inspiró a cantarle a las mujeres con la intención de “darle voz” a sus sentimientos.

“En mi música siempre estuvo presente cantarle a las chicas porque mi hermana siempre eligió a las chicas, de hecho, está felizmente casada con su esposa”, declaró en ‘Latin GRAMMY Talks’ el 16 de octubre.

En ese sentido, Cazzu expuso la presunta bisexualidad de “todas las mujeres”, dejando entrever que a ella también le gustarían las chicas.

“Siempre me pareció (…) importante ponerle voz al sentimiento de ella, al de mi hermana, y al que yo siempre digo que todas las mujeres somos bisexuales a diferencia de los hombres que tienen más impedimentos sociales… a todas las chicas nos gusta una chica”, aseveró sin decir más sobre el tema.

¿Cazzu es bisexual?

Aunque Cazzu ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTIQ+ desde el inicio de su carrera, en 2020 la cantante Anitta ventiló la respuesta que Cazzu le dio al revelarle sus intenciones de salir con ella.

Durante una entrevista en ‘In Guru We Trust’, a Anitta le preguntaron su opinión sobre una declaración de Cazzu, que afirmaba que todas las mujeres son bisexuales. Con gran asombro, la intérprete de ‘Envolver’ reveló que, en una ocasión, la invitó a salir y quiso besarla, pero la respuesta que obtuvo de ella fue que no le atraían las mujeres.

“ Me dijo que no cuando yo intenté besarla”, declaró con aparente frustración en el show de YouTube. “ Cuando intenté salir con ella yo, me dijo que no le gustaban las mujeres y ahora te dice que sí…”, dijo la brasileña.