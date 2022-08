Cazzu salió con Bad Bunny antes que con Nodal: ella contó cómo fue su única cita

Durante una entrevista en ‘In Guru We Trust’, a Anitta le preguntaron su opinión sobre una declaración de Cazzu, que afirmaba que todas las mujeres son bisexuales. Con gran asombro, la intérprete de ‘Envolver’ reveló que, en una ocasión (no detalló cuándo), la invitó a salir y quiso besarla, pero la respuesta que obtuvo de Cazzu fue que no le atraían las mujeres.