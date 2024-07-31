¿No quiere ver a Cazzu? Nodal habría cancelado show en Argentina

Video Esto hizo Cazzu mientras Nodal y Ángela Aguilar se daban el 'sí' en su sorpresiva boda

Christian Nodal sigue dando de qué hablar luego de su boda con Ángela Aguilar. Aunque el cantante se ha dado tiempo para disfrutar de sus primeros días de casado junto a su esposa, continúa inmerso en su gira Pa’l Cora Tour, con la que se presentaría el próximo 14 de agosto en Argentina.

Sin embargo, la falta de información del show y la imposibilidad de adquirir boletos, dado que el espectáculo ha sido eliminado del sitio web, ha levantado sospechas de una presunta cancelación.

Según lo anunciado por el intérprete de ‘Dime cómo quieres’ en junio pasado, su show Pa’l Cora Tour llegaría el 14 de agosto al Movistar Arena Argentina. Aunque hasta hace unos días el espectáculo se encontraba en cartelera, este 31 de julio ya no aparece en la sección de ‘Próximos shows de agosto’ y por ende, la venta de boletos ha sido deshabilitada.

¿Nodal canceló su show en Argentina para no encontrarse con Cazzu?

Hasta el momento ni Christian Nodal ni su equipo ha confirmado una presunta cancelación de su show en Argentina, pero existiría la posibilidad de que éste cambiara de fecha, tal como sucedió con su presentación en Panamá, que pasó del 21 de agosto al 4 de septiembre.

Asimismo, también sería probable que el cantante de 25 años hubiera priorizado su vida personal por encima del trabajo, ya que hace unos días anunció la cancelación definitiva de su show en Nayarit, México.

