Ex de ‘Diddy’ Combs a la que agredió comparte inesperada noticia ahora que él está en prisión

Video El video de la agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su ex Cassie Ventura

Cassie Ventura, a quien Sean ‘Diddy’ Combs agredió en 2016 mientras eran pareja, acaba de revelar una inesperada noticia ahora que él se encuentra en una prisión de Nueva York.

Fue en mayo de 2024 cuando CNN difundió las grabaciones en las que se puede apreciar el ataque del magnate en contra de su entonces novia, al interior del que sería el hotel InterContinental, en Century City, Los Ángeles.

Previamente, el 16 de noviembre de 2023, la modelo demandó al rapero por presunta violación y maltrato físico. Entonces, él “negó vehementemente” las imputaciones y ambos resolvieron la querella de forma privada.

Sin embargo, luego de que los clips confirmaran el ataque ocurrido en el hospedaje, el artista no sólo lo aceptó en un video para Facebook, sino que también aseguró que estaba “arrepentido” y que lo sentía “de verdad”.

De acuerdo con el medio, la denuncia de la bailarina “condujo” a diversas acusaciones de abuso, drogadicción, y otros delitos, sobre el ejecutivo discográfico, así como a una investigación federal.

En septiembre de 2024, Combs fue arrestado en Nueva York por cargos de presunto tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

Desde esa fecha, él permanece en el Brooklyn's Metropolitan Detention Center, en espera de su juicio, programado para comenzar el próximo 5 de mayo.

Ex de ‘Diddy’ Combs hace importante revelación

Este 19 de febrero, Cassie Ventura recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar que está embarazada de su tercer hijo.

La cantante compartió una serie de fotografías en las que aparece con su esposo, Alex Fine, y las dos niñas que ya tienen, Frankie y Sunny.

En las imágenes queda a la vista la ‘baby bump’ de la intérprete de ‘Is it you’, quien no detalló en qué semana de gestación está.

En la sección de comentarios del ‘post’, celebridades como Khloé y Kim Kardashian le externaron sus felicitaciones por el inminente crecimiento de su familia.

Curiosamente, las hermanas eran cercanas a ‘Diddy’ Combs y asistieron a varias de sus famosas ‘White Parties’, que actualmente son centro de controversia.

Según Bussines Insider, la exactriz de cine para adultos Adria English alega en un proceso legal que la “obligaron” a tener intimidad con invitados a esas celebraciones.

Cassie Ventura confesó que “la violencia doméstica” la “destruyó”

En 2024, después de la filtración de las cintas que demostraban una de las ocasiones que ‘Diddy’ Combs la golpeó, Cassie Ventura se pronunció vía Instagram.

“La violencia doméstica es EL problema. Me destruyó y me convirtió en alguien que nunca pensé que me convertiría”, sentenció.

“Con mucho trabajo duro, hoy estoy mejor, pero siempre estaré recuperándome de mi pasado. Lo único que pido es que TODOS abran su corazón para creer a las víctimas la primera vez”, añadió.