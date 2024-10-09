Sean Diddy Combs

¿‘Diddy’ Combs compró el silencio de amigos famosos antes de ser arrestado?: esto se sabe

El rapero presuntamente hizo un movimiento estratégico para evitar que artistas hablaran en su contra antes de que lo arrestaran por cargos de tráfico sexual y crimen organizado, de acuerdo con uno de sus excolaboradores.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Qué es lo que los famosos decían de las escandalosas fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs?

Sean ‘Diddy’ Combs podría haber llegado a un trato con varios amigos famosos a cambio de su silencio antes de ser detenido por supuestamente cometer delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

El cantante fue arrestado el paso 16 de septiembre acusado de secuestrar, drogar y coaccionar, a veces mediante el uso de armas de fuego y violencia, a mujeres para que realizaran actividades íntimas.

Desde entonces, celebridades que han sido unidas a él, como Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher y Jay-Z, guardan el hermetismo acerca de si sabían sobre su presunto comportamiento ilícito.

¿Sean ‘Diddy’ Combs hizo pactos para evitar testigos?

En medio de la duda acerca de si los allegados de Sean Combs conocían su alegado proceder indebido, el rapero Mark Curry reveló que el magnate habría hecho convenios con colegas.

“Les devolvió a todos los artistas sus derechos de publicación a cambio de un acuerdo de confidencialidad para que no hablen de él”, dijo en el podcast ‘The Trial of Diddy’ de Daily Mail este 9 de octubre.

“Creo que tenía algún tipo de idea de que esto se avecinaba. Intentó ocultar sus huellas rápidamente. No funcionó”, añadió al respecto.

Según Curry, Combs cedió la propiedad legal de su música a diversas estrellas que estaban firmadas en su sello discográfico, Bad Boy, incluidos él, Ma$e, Cam'ron, Faith Evans, The Lox, 112 y otros.

La última vez que Mark afirma que habló con ‘Diddy’ fue alrededor de septiembre de 2023, un mes antes de que su exnovia, Cassie Ventura, lo demandara por haberla agredido durante su relación.

Él indica que fue entonces cuando el empresario hizo su movimiento estratégico, que en su momento muchos en la industria aplaudieron.

¿Mark Curry hizo trato con ‘Diddy’ Combs?

Luego de sus afirmaciones, Mark Curry fue interrogado por la titular del programa, Marjorie Hernandez, si él hizo un pacto con Sean Combs.

“‘Diddy’ no puede decirme que no haga nada, porque ‘teníamos un contrato cuando comenzamos en el negocio y decía que me iba a ayudar a impulsar mi carrera. Eso no funcionó’”, respondió.

“‘Así que ahora, cualquier otro convenio que tengas para mí, también lo estoy evitando’”, añadió, aparentemente detallando la negativa que le dio a su exjefe cuando hablaron.

Él puntualizó que “tan pronto” como recuperó el ‘copyright’ de las canciones de su autoría, se “deshizo de él de un plumazo”: “No lo quiero”.

Hasta el momento el equipo legal de Combs no se ha pronunciado en torno a las declaraciones de Curry al respecto de los presuntos arreglos a los que habría llegado.

Video Diddy gastaba hasta 3 millones en sus fiestas y estos famosos que iban, ahora le huyen
Relacionados:
Sean Diddy CombsPolémicas de famososCelebridades

