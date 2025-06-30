Famosas Embarazadas

Carmen Aub se casa en la recta final de su embarazo: las fotos de su inesperada boda

La actriz de Mujer de Nadie contrajo matrimonio con el artista conceptual peruano Iván Sikic, con quien debutará como mamá en las próximas semanas.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Carmen Aub se casa en secreto a punto de convertirse en mamá

Carmen Aub se casó en la recta final de su embarazo. Este lunes 30 de junio, la actriz compartió fotografías de su inesperada boda con el artista conceptual peruano Iván Sikic en sus redes.

Según las imágenes de su enlace civil celebrado en Miami, al festejo solamente habrían acudido sus familiares más cercanos.

“Encontré a mi persona. Este 28 de Junio, en un momento íntimo y lleno de significado, nos convertimos oficialmente en MR & MRS Sikic-Aub (sí, ya soy Doña Carmen… no hay vuelta atrás)”, expresó en Instagram.

Carmen Aub se casó en Miami el 28 de junio de 2025.
Carmen Aub se casó en Miami el 28 de junio de 2025.
Imagen Carme Aub / Instagram

“Todavía nos queda celebrarlo con los amigos, pero ya empezamos este nuevo capítulo construyendo raíces fuertes y lo suficientemente flexibles como para no rompernos. Te amo Iván, agregó”.

Así presumió su pancita de embarazo en plena boda

En las imágenes, Carmen Aub y su esposo no solo presumieron sus anillos de casados sino que también la estrella de telenovelas mostró su crecida pancita de embarazo. La actriz podría convertirse en madre en las próximas semanas.

“No puedo esperar a seguir explorando el mundo y la vida a tu lado, los nervios más fáciles que he tenido que navegar hasta ahora. GRACIAS por TI”, puntualizó.

Imagen Carmen Aub / Instagram

¿Cuándo nace la bebé de Carmen Aub?

Carmen Aub anunció su primer embarazo el 10 de febrero de 2025. Aquella ocasión no dio más detalles de su etapa de gestación, pero en su publicación de Instagram ventiló que su bebé llegaría al mundo en “julio”.

“No se permite sushi hasta julio”, escribió la intérprete de 35 años en referencia a que los médicos recomiendan evitar el sushi durante el embarazo debido al riesgo de infecciones bacterianas o parasitarias asociadas con el pescado crudo y los mariscos.

Más tarde, en entrevista con el programa Hoy, Aub reveló que se convertiría en madre de una niña que llevaría por nombre Lu. La pequeña es fruto de su relación con el artista peruano Iván Sikic, con quien se comprometió en diciembre de 2024.

Apenas el 14 de junio, la artista dio a conocer que había llegado a la semana 36 de gestación, por lo que ya se encuentra en la recta final de su embarazo.

Relacionados:
Famosas EmbarazadasEmbarazoFamosos

