¡Carmen Aub está embarazada!: revela sexo y nombre de su primer bebé

Video Carmen Aub cuenta cómo logró el papel de la malvada Roxana en Mujer de Nadie

Carmen Aub reveló que está embarazada de su primer bebé, fruto de la relación con su prometido, el artista conceptual peruano Iván Sikic.

La actriz compartió la feliz noticia este lunes 10 de febrero mediante un ‘post’ en su cuenta de Instagram, el cual acompañó con fotografías suyas en las que ya se le nota la pancita.

PUBLICIDAD

“No se permite sushi hasta julio”, escribió la estrella de telenovelas como Mujer De Nadie, que puedes ver aquí en ViX, en la descripción de la publicación.

En una de las postales que ella subió, se puede ver la imagen de un ultrasonido mientras al fondo aparece el sonriente papá.

Carmen Aub reveló que está embarazada de su primer bebé. Imagen Carmen Aub/Instagram

Carmen Aub será mamá de un…

Además de destapar que en unos meses debutará en la maternidad, Carmen Aub también dio a conocer el sexo de su primogénito y el nombre que ya eligieron.

En respuesta a un comentario de su colega y amiga Sabrina Seara, quien le expresó su emoción porque será “tía”, la intérprete le respondió “por fin primita para Alexander y Max”, desvelando que espera a una niña.

Por otro lado, en otra de las instantáneas que colgó en su ‘feed, se alcanza a leer el nombre que decidieron tendrá la pequeña: Lu.

Carmen Aub destapó el sexo y nombre del bebé que espera. Imagen Carmen Aub/Instagram

Hace unos momentos, ella inclusive presumió, en una historia de la red social, su ‘baby bump’, la cual grabó frente a un espejo.

“Lu me acompaña en el trabajo”, aseveró, antes de pedirle a sus seguidores que le indiquen si les gusta cómo se llamará su nena.

Carmen Aub presumió su pancita de embarazada. Imagen Carmen Aub/Instagram

Aub y Sikic se comprometieron a finales de diciembre de 2024 durante un viaje a Japón, tras más de dos años de relación.

Carmen Aub quería ser mamá

En septiembre de 2021, Carmen Aub manifestó durante una entrevista con ‘Gente’ su interés por, algún día, tener hijos.

“Sí quiero ser madre”, aseveró la intérprete de ahora 35 años, “si llega su momento y la persona correcta, me encantaría”.