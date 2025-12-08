Rebel Wilson Esposa de Rebel Wilson está embarazada: la pareja espera a su segundo bebé a un año de su boda La diseñadora de moda Ramona Agruma dio a conocer que lleva en su vientre al retoño que procreó con la actriz. La pareja debutó en la maternidad en 2022 con la llegada de Royce Lillian.



Video Rebel Wilson no pudo casarse con hombres y eligió a una mujer: así conoció a su esposa

Ramona Agruma, esposa de Rebel Wilson, reveló que está embarazada de su segundo hijo, a poco más de un año de que celebraran su boda en Italia.

La diseñadora de moda compartió en su cuenta de Instagram un emotivo clip para anunciarlo con el mundo entero.

El video comienza con una fotografía de ambas, sobre la cual escribió, “De esto…”, y continúa con una imagen de su primogénita, Royce Lillian, cuando estaba recién nacida.

Anotó, “a”, mientras aparecía una postal de las dos con su retoño, ya más grande, antes de que finalmente se viera su prueba de gestación positiva.

“Bebé número dos está en camino”, apuntó, junto con tres emojis de corazón rosas, encima de una grabación en la que muestra su ya crecida pancita.

“La noticia más feliz de nuestra familia. ¡Pronto seremos cuatro!”, es parte de lo que redactó en la descripción del ‘post’.

La protagonista de películas como ‘Pitch Perfect’ recurrió a los comentarios de la publicación para reaccionar, asegurando que está muy contenta por sus pequeños.

Ramona Agruma, esposa de Rebel Wilson, reveló que está embarazada. Imagen Ramona Agruma/Instagram

Aunque ellas no fueron puntuales indicando si esperan una niña, de acuerdo con los reportes de People y Page Six, así es.

Rebel y Ramona intercambiaron votos en septiembre de 2024 en una ceremonia en la isla de Cerdeña, según Daily Mail. Habían anunciado su compromiso en febrero de 2023.

La primera hija de Rebel Wilson y Ramona Agruma

Rebel Wilson y Ramona Agruma se convirtieron en madres por primera vez tras darle la bienvenida a Royce Lillian en noviembre de 2022.

En la misiva con la que lo reveló, la comediante agradeció a la “hermosa gestante”, destapando así que la nena nació por el apoyo de otra persona: “La llevó en su vientre y la trajo al mundo con tanta gracia y cuidado”.

En mayo, antes de que la menor cumpliera 3 años, la también productora afirmó en redes sociales que ser su mamá era “lo mejor que me ha pasado”.

Rebel Wilson deseaba más hijos

En agosto de 2023, Rebel Wilson se sinceró con E! News acerca de la maternidad: “Me gustaría tener otro hijo”.