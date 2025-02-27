Bebé de Carmen Aub debuta en telenovelas: todavía no nace y ya la puso en ‘aprietos’

Video ¿Francisca ya sabe si tendrá niño o niña y no quiere decir? Así reacciona en vivo en TV

Carmen Aub está embarazada y su bebé ya debutó en las telenovelas. Luego de revelar que se convertiría en mamá por primera vez junto a su prometido, el artista conceptual peruano Iván Sikic, la actriz confesó que su pequeña Lu todavía no nace y ya la puso en aprietos en el set de grabación.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de 35 años confesó que uno de los primeros desafíos de su etapa de gestación es haber tenido que “esconder” a su bebé en cada una de las escenas de la telenovela Regalo de Amor, melodrama en el que la pequeña Lu hará su debut desde el vientre de su mamá.

PUBLICIDAD

“¡¡Spoiler!! Mi participación especial en Regalo de Amor estará llena de secretos y uno de ellos será tratar de esconder a Lu en cada escena”, señaló con un emoji riendo. “¿Crees que Bárbara se parecerá a mí?”, agregó.

La actriz intentó esconder su embarazo durante las grabaciones de la telenovela Regalo de Amor. Imagen Carmen Aub / Instagram



Junto a este mensaje, Carmen Aub compartió varias fotografías presumiendo su ‘baby bump’ desde los foros de grabación y su camper, dejando entrever lo emocionada que se encuentra por la llegada de su bebé.

Carmen Aub está por cumplir 5 meses de embarazo

En entrevista con el programa Hoy, Carmen Aub detalló que sus primeras semanas de gestación han sido muy tranquilas a tal punto de que ya hasta corrió “medio maratón”.

“He sido muy afortunada. He tenido un mal día dentro de los 4 meses y medio. Hace dos semanas corrí un medio maratón. No he tenido antojos ni nada, así que muy bien”, declaró este 27 de febrero.

Por último, la actriz de Mujer de Nadie (telenovela que puedes ver en ViX) admitió que, aunque su prometido y ella estaban buscando convertirse en padres, el embarazo los tomó por sorpresa. Incluso, confesó que fue hasta que escucharon por primera vez el corazón de la pequeña Lu que “les cayó el veinte”.

“Mi novio está feliz, al final estábamos buscándolo y pasó. Cuando se lo dije, no se lo creía, siento que poco a poco nos fue cayendo el veinte. Incluso, cuando los dos sabíamos ya que era positivo fue como ‘sí’, pero hasta que no fuimos al doctor y escuchamos el corazón la primera vez fue ‘wow, sí está pasando’, ha sido como todo un proceso”, compartió.

Carmen Aub está por llegar a su quinto mes de embarazo y así lo presumió. Imagen Carmen Aub / Instagram



“Yo quería niño, pero es niña. Estoy muy feliz de que sea niña. Se va a llamar Lu y bueno, la verdad es que niño o niña… va a ser mi muñequita”, sentenció.