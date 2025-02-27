Famosas Embarazadas

Bebé de Carmen Aub debuta en telenovelas: todavía no nace y ya la puso en ‘aprietos’

La actriz anunció su primer embarazo el pasado 25 de febrero. El bebé que espera es fruto de su relación con el artista conceptual peruano Iván Sikic.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Francisca ya sabe si tendrá niño o niña y no quiere decir? Así reacciona en vivo en TV 

Carmen Aub está embarazada y su bebé ya debutó en las telenovelas. Luego de revelar que se convertiría en mamá por primera vez junto a su prometido, el artista conceptual peruano Iván Sikic, la actriz confesó que su pequeña Lu todavía no nace y ya la puso en aprietos en el set de grabación.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de 35 años confesó que uno de los primeros desafíos de su etapa de gestación es haber tenido que “esconder” a su bebé en cada una de las escenas de la telenovela Regalo de Amor, melodrama en el que la pequeña Lu hará su debut desde el vientre de su mamá.

PUBLICIDAD

“¡¡Spoiler!! Mi participación especial en Regalo de Amor estará llena de secretos y uno de ellos será tratar de esconder a Lu en cada escena”, señaló con un emoji riendo. “¿Crees que Bárbara se parecerá a mí?”, agregó.

La actriz intentó esconder su embarazo durante las grabaciones de la telenovela Regalo de Amor.
La actriz intentó esconder su embarazo durante las grabaciones de la telenovela Regalo de Amor.
Imagen Carmen Aub / Instagram

Más sobre Famosas Embarazadas

Primeras imágenes de Michelle Renaud y su nuevo embarazo de Matías Novoa: esperan otro bebé 
0:54

Primeras imágenes de Michelle Renaud y su nuevo embarazo de Matías Novoa: esperan otro bebé 

Univision Famosos
Michelle Renaud sorprende con embarazo: espera otro bebé de Matías Novoa y muestra su pancita
1 mins

Michelle Renaud sorprende con embarazo: espera otro bebé de Matías Novoa y muestra su pancita

Univision Famosos
Así luce Anna Kournikova con su pancita de embarazo: la captaron junto a su hijo de 7 años
1 mins

Así luce Anna Kournikova con su pancita de embarazo: la captaron junto a su hijo de 7 años

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas
0:58

Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas

Univision Famosos
Claudia Martín reacciona a mensajes que su ex y esposa Maite Perroni le enviaron por el embarazo
0:48

Claudia Martín reacciona a mensajes que su ex y esposa Maite Perroni le enviaron por el embarazo

Univision Famosos
Enrique Iglesias confirma cuarto bebé en camino y así reacciona: “Mucha responsabilidad”
1:00

Enrique Iglesias confirma cuarto bebé en camino y así reacciona: “Mucha responsabilidad”

Univision Famosos
Enrique Iglesias y Anna Kournikova son captados tras ventilarse que estarían esperando otro hijo
1 mins

Enrique Iglesias y Anna Kournikova son captados tras ventilarse que estarían esperando otro hijo

Univision Famosos
Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando a su cuarto hijo: fotos del supuesto embarazo
0:53

Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando a su cuarto hijo: fotos del supuesto embarazo

Univision Famosos
Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo, reportan
1 mins

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo, reportan

Univision Famosos
Nuevo integrante en los Rivera: llega bebé a la familia y así lo anuncian 
0:39

Nuevo integrante en los Rivera: llega bebé a la familia y así lo anuncian 

Univision Famosos


Junto a este mensaje, Carmen Aub compartió varias fotografías presumiendo su ‘baby bump’ desde los foros de grabación y su camper, dejando entrever lo emocionada que se encuentra por la llegada de su bebé.

Carmen Aub está por cumplir 5 meses de embarazo

En entrevista con el programa Hoy, Carmen Aub detalló que sus primeras semanas de gestación han sido muy tranquilas a tal punto de que ya hasta corrió “medio maratón”.

“He sido muy afortunada. He tenido un mal día dentro de los 4 meses y medio. Hace dos semanas corrí un medio maratón. No he tenido antojos ni nada, así que muy bien”, declaró este 27 de febrero.

Por último, la actriz de Mujer de Nadie (telenovela que puedes ver en ViX) admitió que, aunque su prometido y ella estaban buscando convertirse en padres, el embarazo los tomó por sorpresa. Incluso, confesó que fue hasta que escucharon por primera vez el corazón de la pequeña Lu que “les cayó el veinte”.

“Mi novio está feliz, al final estábamos buscándolo y pasó. Cuando se lo dije, no se lo creía, siento que poco a poco nos fue cayendo el veinte. Incluso, cuando los dos sabíamos ya que era positivo fue como ‘sí’, pero hasta que no fuimos al doctor y escuchamos el corazón la primera vez fue ‘wow, sí está pasando’, ha sido como todo un proceso”, compartió.

Carmen Aub está por llegar a su quinto mes de embarazo y así lo presumió.
Carmen Aub está por llegar a su quinto mes de embarazo y así lo presumió.
Imagen Carmen Aub / Instagram


“Yo quería niño, pero es niña. Estoy muy feliz de que sea niña. Se va a llamar Lu y bueno, la verdad es que niño o niña… va a ser mi muñequita”, sentenció.


Relacionados:
Famosas EmbarazadasFamososEmbarazoPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD