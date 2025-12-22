Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo: comparten primera foto del bebé

La pareja acaba de dar la bienvenida a su cuarto hijo. La extenista compartió la primera fotografía de su retoño en redes sociales.

Dayana Alvino
Por:Dayana Alvino
Video Enrique Iglesias confirma cuarto bebé en camino y así reacciona: “Mucha responsabilidad”

Enrique Iglesias y Anna Kournikova acaban de dar la bienvenida a su cuarto hijo, y lo anunciaron la tarde de este 22 de diciembre.

En un ‘post’ de Instagram, la extenista dio a conocer que su retoño llegó a este mundo el pasado miércoles 17 de diciembre.

Ella acompañó su publicación con una fotografía en la que se puede apreciar al bebé, del que no reveló su género y sólo llamó, ‘Mi sol’.

Anna Kournikova publicó una foto de su cuarto bebé con Enrique Iglesias.
Imagen Anna Kournikova/Instagram

El cantante confirmó que su pareja estaba embarazada a principios de septiembre pasado, algunos días después de que la noticia se filtrara en medios.

“[Se siente] mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas”, dijo en entrevista con ‘Ventaneando’ sobre ser padre otra vez.

Anna Kournikova fue captada embarazada

En ese mismo mes, Anna Kournikova fue fotografía con su pancita de embarazo mientras se encontraba a las afueras de un supermercado en Miami.

Ella lucía un atuendo holgado, por lo que su ‘baby bump’ no quedaba completamente a la vista, de acuerdo con las imágenes.

La deportista rusa estaba acompañada de su hijo Nicholas, de 7 años, quien llevaba una camiseta y un short negros.

Así captaron a Anna Kournikova durante su embarazo.
Imagen The Grosby Group

¿Quiénes son los otros hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Enrique Iglesias y Anna Kournikova debutaron como papás el 16 de diciembre de 2017 después del nacimiento de sus gemelos, Nicholas y Lucy.

Aumentaron su familia en enero de 2020 con el alumbramiento de Mary, a la que cariñosamente apodan ‘Masha’, por el legado cultural de su mamá.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova también son papás de Nicholas, Lucy y Mary.
Imagen The Grosby Group y Anna Kournikova/Instagram
Relacionados:
