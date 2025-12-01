Sara Corrales

Sara Corrales responde a críticas por hacer ejercicio estando embarazada: “El movimiento también es vida”

La actriz respondió a quiénes le dicen que no debería entrenar si está esperando a su bebé. Ella fue contundente al dejar claro que seguirá haciéndolo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Sara Corrales y Cecilia Galliano culpables de la ruptura de Irina y Gabriel? Lo que se dijo de ellas

Sara Corrales reaccionó a las críticas que recibió luego de mostrar que realiza ejercicio mientras está embarazada de su primer bebé.

La actriz dio a conocer el pasado 13 de noviembre que espera un hijo con su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini.

Sara Corrales reacciona a críticas por hacer ejercicio embarazada

El pasado 21 de noviembre, Sara Corrales publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece realizando su entrenamiento.

“Mi rutina de ‘piernuki’, ahora adaptada a esta etapa tan especial. Moverme siempre ha sido parte de mi vida… y en el embarazo, más que nunca, me conecta conmigo, me da energía, me fortalece y me hace sentir presente en cada cambio”, explicó.

“El ejercicio, bien guiado y ajustado, se convierte en un aliado hermoso: ayuda a mantener vitalidad, mejorar el ánimo, dormir mejor y prepararme con más fuerza para todo lo que viene”, agregó.

La estrella de Mi Camino Es Amarte afirmó que escucha “más” a su cuerpo, y “mi bebé siempre agradece cuando me muevo con amor”.

Pese a sus aclaraciones, en la sección de comentarios, usuarios de la plataforma le dejaron mensajes señalándola por su accionar.

Ante los juicios negativos, Corrales no se quedó callada y emitió una firme postura el lunes 24: “Dicen que ‘no debería entrenar embarazada’… pero el movimiento también es vida, y cuando una mujer escucha su cuerpo y a su médico, nada la detiene”.

Para acompañar su misiva, ella ‘posteó’ un clip en el que aparecen varias deportistas profesionales compitiendo mientras esperan un retoño.

“Míralas: mujeres embarazadas ganado, compitiendo, rompiendo límites. La maternidad no nos debilita: nos potencia”, señaló al respecto.

“El deporte —bien guiado— trae energía, salud, equilibrio y fuerza para esta etapa tan sagrada. Que este ‘reel’ recuerde algo: Una mujer consciente no se frena. Se eleva”, concluyó.

Sara Corrales continúa con el ejercicio

A días de dejar claro que continuará ejercitándose, este viernes Sara Corrales difundió videos en los que se le ve justamente haciéndolo.

“Es que estos brazos tienen que estar muy fuertes para lo que se viene: bebé, coche, pañalera, etc.”, anotó en una grabación que la muestra realizando ‘fondos’.

Sara Corrales mostró que sigue haciendo ejercicio mientras está embarazada.
Imagen Sara Corrales/Instagram
