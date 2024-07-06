Martha Paola Salcedo

Fiscalía revela la causa de muerte de la hermana de Carlos Salcedo: los detalles del caso

La Fiscalía del Estado de México reveló los resultados del acta médica y la necropsia que dictaminaron la causa de muerte de Paola Salcedo. Tras la aprehensión de los dos presuntos asesinos, la línea de investigación apunta a que el móvil fue un asalto.

Por:Ashbya Meré
Video El mensaje de Carlos Salcedo tras acusaciones de su madre de ser el autor intelectual de la muerte de Paola

La Fiscalía del Estado de México emitió un boletín de prensa para informar que la noche del 4 de julio detuvieron a los dos "probables implicados en la privación de la vida" de Martha Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo.

También revelaron detalles sobre las investigaciones y la causa de muerte de la presentadora de 33 años.

¿De qué murió Paola Salcedo?

Según la información, "la víctima fue privada de la vida por disparos de arma de fuego, luego de oponerse a ser desapoderada de sus pertenencias, previo a abordar su vehículo, luego de acudir a una función de circo en compañía de su hijo".

Tras los impactos la empresaria se desvaneció y fue auxiliada por un médico que estaba en el lugar, quien la llevó a un hospital donde la atendieron, pero más tarde murió.

De acuerdo con los resultados del acta médica y la necropsia se determinó que "la víctima presentó tres lesiones y que la causa de muerte fue producida por agente vulnerante contuso, particularmente por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en la región del tórax y lacerante en pulmón derecho", se detalla en el boletín.

"También se realizaron peritajes en materia de química forense con resultados negativos con respecto a la víctima", se explica.

Detienen a los presuntos asesinos de Paola Salcedo

Las autoridades lograron detener a Miguel Ángel 'N' alias 'El Pecas' y José Iván 'N', "por su probable intervención en la privación de la vida de una femenina de iniciales M.P.S.H., registrada la noche del pasado 29 de junio, en el municipio de Huixquilucan", en el estado de México.

Los hechos del presunto asalto a Paola Salcedo

De acuerdo con las indagatorias, Martha Paola Salcedo Hernández salía del Gran Circo Bardum junto a su hijo de 4 años y su cuidadora.

Cuando se acercaban para abordar su camioneta los dos sujetos la interceptaron en una motocicleta sin placas, uno de ellos se bajó y la amagó con el arma de fuego para quitarle sus pertenencias, pero ella se habría resistido, por lo cual le habría disparado y después huyeron.

"Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, para que resuelva su situación jurídica", se especifíca en el boletín de la fiscalía.

Aunque el móvil apunta a un presunto asalto, diversos medios como el noticiario Telediario reportaron que las autoridades continúan las indagatorias y no descartan otras posibles líneas de investigación, luego de que la madre de Paola Salcedo, doña Isabel Hernández, acusara a su hijo Carlos Salcedo y a su esposa, Andrea Navarro, de ser "los autores intelectuales del asesinato de Paola".

Madre de Carlos Salcedo acusa a su hijo de la muerte de Paola.
Madre de Carlos Salcedo acusa a su hijo de la muerte de Paola.
Imagen Isabel Hernández/Instagram
