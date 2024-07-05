Detienen a presuntos asesinos de la presentadora Paola Salcedo

Video La complicada relación de los hermanos Paola y Carlos Salcedo: a él lo acusan de quitarle la vida

Dos presuntos sospechosos por la muerte de la presentadora Paola Salcedo fueron detenidos este 5 de julio por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó el periodista Ciro Gómez Leyva en sus redes sociales.

El periodista señaló que Miguel Ángel ‘N’, alías ‘El Pecas’, y José Iván ‘N’ alegaron a las autoridades que el movil del ataque a la hermana de Carlos Salcedo fue un presunto intento de robó.

PUBLICIDAD

“Ellos son los dos hombres que detuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como presuntos autores intelectuales del homicidio de Paola Salcedo. Los hombres detenidos aseguran que fue un intento de robo, pero la Fiscalía continuará investigando para confirmar esta hipótesis o avanzar en otras líneas de investigación que tiene abiertas”, escribió el comunicador en X.

La Fiscalía del Estado de México detuvo a dos sospechosos por la muerte de Paola Salcedo. Imagen Ciro Gómez Leyva / X



Por su parte, el periodista de nota roja Carlos Jiménez señaló en sus redes que elementos de la Fiscalía lograron la detención de los sujetos tras rastrear la moto en la que viajaban el día del ataque. Asimismo, informó que los presuntos atacantes de la hermana del futbolista Carlos Salcedo le dispararon frente a su hijo de 4 años.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rastreó la moto que usaron el día del crimen. Así los detuvieron. Confirmaron que intentaban asaltarla cuando salía del circo con su hijo”, compartió en X.

"Le exigieron su bolsa y las llaves de su camioneta cuando salía del Circo. Como se resistió. El Pecas, le disparó frente a su hijo", agregó en un segundo posteo.

El movil del asesinato de Paola Salcedo habría sido un asalto. Imagen Carlos Jiménez / X

Lo que se sabe de la muerte de la presentadora Paola Salcedo

Paola Salcedo fue asesinada el sábado 29 de junio a los 29 años. La presentadora e influencer habría sido atacada a balazos frente a su hijo de 4 años mientras atendía una llamada telefónica en el exterior de un circo ubicado en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que la presentadora recibió “dos impactos de bala” y “cuatro más quedaron” en su vehículo.

PUBLICIDAD

Aunque las primeras investigaciones apuntaban a un supuesto “ataque directo”, según Antonio Nieto, colaborador de N+, el 4 de julio, la mamá de Carlos Salcedo acusó al futbolista de ser el “autor intelectual” del asesinato de Paola.

“La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa, Andrea Navarro, son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, dice una imagen que la señora María Isabel Hernández publicó en sus redes con el mensaje “Justicia para mi hija Paola”.

Fiscalía indaga acusaciones contra Carlos Salcedo

Según pudo confirmar el reportero Carlos Jiménez este 5 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también estaría investigando los señalamientos de los padres de Paola.

“La autoridad espera que la familia de Paola acuda a declarar y a aportar alguna especie de pruebas, indicios o algo que haga que la investigación tome un rumbo”, dijo a Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube.