¿Quién es Carlos Salcedo, acusado por su madre de ser “autor intelectual” del asesinato de su hermana?

Video La hermana de Carlos Salcedo dedicó su última publicación en Instagram a su hijo de 4 años

La noche del sábado 29 de junio la presentadora e ‘influencer’ Paola Salcedo fue asesinada mientras se encontraba afuera de un circo ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

A días de lo ocurrido, este 4 de julio, la madre de la también publirrelacionista, María Isabel Hernández Navarro, compartió en Instagram un mensaje en el que acusó a su hijo de estar implicado en el homicidio.

“La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa, Andrea Navarro, son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, se lee en la misiva.

Por ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que ya incluyeron dicha imputación en sus indagaciones por el crimen de la creadora de contenido.

“Efectivamente, la señora hizo estas declaraciones en redes sociales, pero oficialmente no lo ha hecho ante el agente del Ministerio Público”, comentó un representante de la institución a La Prensa.

“Sin embargo, lo que dijo ya es investigado y ya forma parte de las investigaciones que se realizan para aclarar el crimen de la hermana del futbolista”, agregó.

¿Quién es Carlos Salcedo?

Carlos Salcedo es un futbolista originario de Guadalajara, Jalisco, y nacido en septiembre de 1993. Tiene 30 años.

Sus padres son María Isabel Hernández Navarro y Carlos Joel Salcedo Zamora. Su hermana, Martha Paola Salcedo Hernández.

Carlos Salcedo, futbolista. Imagen Agustin Cuevas/Getty Images

De acuerdo con el sitio web oficial Bundesliga, el deportista llegó “a muy temprana edad” al Club Guadalajara, donde su abuelo, Manuel Salcedo, había jugado en la década de los 50.

A los 13 años, él se trasladó a los Tigres de Monterrey y ahí jugó en las categorías juveniles, pero no pudo debutar en la primera división.

Gracias a su perseverancia, puntualiza el medio, el llamado ‘Titán’ logró un lugar en el Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS), en enero de 2012, esto tras pertenecer al equipo de una escuela en Arizona.

Como parte del ‘team’, consiguió ganarse un espacio en el primer equipo y se consagró, a sus 19 años, como uno de los mejores centrales de la liga estadounidense, donde participó en dos temporadas, 2013 y 2014.

Su desempeño fue apreciado en México por lo que, en mayo de 2014, ‘Las Chivas’ lo reclutaron a los 21 años. Rápidamente, él se hizo con la titularidad.

Igualmente formó parte de la Selección Mexicana, categoría sub21. El entrenador Raúl Gutiérrez lo llevó a participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del mismo año.

En abril de 2015, debutó en la selección mayor en un partido contra Estados Unidos. Posteriormente, participó con el equipo en la Copa América y la Copa Confederaciones.

En agosto de 2016, cumplió, según el portal, su meta de ingresar al ACF Fiorentina, en Italia. Ahí permaneció un año y participó en 18 encuentros.

En 2017, él firmó contrato con el Eintracht Frankfurt, de Alemania, en el que permaneció hasta enero de 2019 pues tomó la decisión de salirse.

Días más tarde, firmó otra vez con Tigres de la UANL, donde se quedó hasta 2023, con una interrupción de un año, en el que se integró a Toronto FC, y otra en la que se fue a Bravos de Juárez.

En julio de ese año, Carlos entró al equipo Cruz Azul sólo por unos meses pues en diciembre volvió a Bravos de Juárez, aunque eso duró hasta enero de este 2024, cuando regresó a ‘La Máquina’.

Después del homicidio de su hermana Paola, Salcedo solicitó la finalización de su contrato con el Cruz Azul, informó ESPN que “por motivos personales”.

“Él está negociando su salida urgente. Se le está tratando de ayudar, pero también que el club no pierda o pierda lo menos posible, pero ya se va seguro”, revelaron el 2 de julio.

Carlos Salcedo y los problemas con su familia

En 2015, Carlos Salcedo se convirtió en padre por primera vez, aunque la reconoció hasta 2018. La pequeña Ivanka fue fruto de la relación que sostuvo con Ivanna Sigüenza, reporta Fox Sports.

Ese mismo año, comenzó un romance con Andrea Navarro y unos meses después, en marzo de 2016, se casaron, puntualiza Récord. Juntos tuvieron a su hijo, Thiago.

Carlos Salcedo con su esposa Andrea Navarro y su hijo Thiago. Imagen Carlos Salcedo/X

Sólo semanas más tarde, en julio, el deportista reveló que tenía problemas con sus padres y hermana, por lo que estaban distanciados.

Para enero de 2017 finalmente compartió con Univision que los conflictos con sus progenitores ocurrieron porque lo “estafaron tanto en lo económico como con propiedades” y que su mamá quería separarlo de su esposa.

Entre dimes y diretes, el pleito continúo públicamente hasta 2018, cuando inclusive llegaron a un altercado físico, que quedó captado por las cámaras del programa ‘Los protagonistas’.

En 2020, Carlos pareció reconciliarse con Paola y sus papás, pues la señora María Isabel publicó en Instagram fotografías en las que aparecían juntos.