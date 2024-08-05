Mamá de Carlos Salcedo reaparece: la acusan de quitar la vida, junto con su hija Paola, a un hombre

Video Caso de Paola Salcedo: así se escuchó el “grito” que anunció el momento de su trágica muerte

María Isabel Hernández, mamá del futbolista Carlos Salcedo, se pronuncio acerca de las acusaciones que se están haciendo en su contra y de su fallecida hija, Martha Paola Salcedo.

Este 1 de agosto, el periodista Osvaldo Muller compartió en su cuenta de X que presuntamente la Fiscalía de Jalisco, en México, habría girado una orden de aprehensión en contra de Hernández.

El reporte fue respaldado por Carlos Jiménez, quien igualmente publicó los supuestos documentos emitidos por la institución, que acusa a María Isabel y a Paola de estar implicadas en el homicidio de un hombre identificado como José Félix.

Al respecto, diario Milenio informó, el viernes 2, que un “testigo circunstancial” declaró a la autoridad ministerial que presuntamente, el 5 de marzo del 2023, Paola habría amenazado de muerte al susodicho debido a una supuesta pelea por una herencia.

Al día siguiente, explica el medio, José Félix fue asesinado alegadamente por dos hombres, que además habrían realizado una advertencia a la esposa de él.

“Esto es por Martha y María, ya sabes quiénes son. Tienes unos días para regresar la herencia o si abres la boca de esto, también te mueres tú y tus hijos”, sería lo que uno de los sicarios dijo, según el testimonio.

Mamá de Carlos Salcedo aclara su situación ante presunta orden de aprehensión



A días de que trascendiera la información, este 5 de agosto María Isabel Hernández rompió el silencio.

“El día 2 de agosto me entero por medio de redes sociales que se había girado una orden de aprehensión de mi contra, y en contra de mi hija, el día 31 enero del presente año”, indicó en un video que publicó en sus redes sociales este lunes.

Ella aseveró que, aunque “más de tres veces” acudió a la Fiscalía del Estado de México para declarar y mostrar pruebas por el feminicidio de su hija Paola Salcedo, “jamás se me notificó nada” de la disposición judicial.

La mamá de Carlos Salcedo emitió un comunicado tras ser acusada de supuestamente estar implicada, al igual que su difunta hija Paola, en el asesinato de un hombre. Imagen María Isabel Hernández/Instagram

María Isabel Hernández niega acusaciones en su contra y la de su difunta hija



Además, la mamá de Carlos Salcedo afirmó que su hija Paola no habría amedrentado al fallecido José Félix y su esposa, como se imputa en el informe de Milenio.

“Totalmente falso, señores, ¿por qué? Porque el día 3 de marzo a mí me operan, el día 4 me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalecencia, mi hija estuvo más de 10 días conmigo, entonces no sé cómo ella pudo estar en dos lugares”, relató.

Acerca de la supuesta sucesión, detalló: “Soy una persona jubilada, pensionada. Mi hija era una persona solvente económicamente. Realmente ni familiares directos somos como para reclamar una herencia”.

Sin embargo, ella admitió que sí había, y aún existe, un conflicto en el que estarían involucrados la difunta víctima y su pareja.

“Sí hay una demanda de mi esposo y sus hermanos en contra de Gabriela Salcedo Zamora, pero por la custodia de su mamá y de su hermana, lo cual también nosotros nos mantuvimos al margen”.

En cuanto al supuesto de que los delincuentes que quitaron la vida a José Félix mencionaron su nombre y el de Paola, Hernández teorizó qué habría pasado.

“Las personas que lo cometen (el crimen) amenazan y dicen que ‘van de parte de Martha Paola y de María, y que si dicen algo van a matar a Gabriela y a sus hijos’”, recordó.

“Yo no sé qué tanto ni cómo ocurrió ni a qué pasos estaba la señora Gabriela, pero yo creo que era entrar en pánico como para ella, o un testigo, haber escuchado eso, es totalmente falso”, agregó.

Ella sentenció que su argumento se puede corroborar porque en la calle en la que sucedió el delito “hay cámaras”: “Esa información ya la tienen mis abogados para mi defensa”.

Hernández no dio a conocer cómo seguirá el proceso legal en su contra, pero dejó claro que está preparando lo necesario para demostrar su supuesta inocencia.