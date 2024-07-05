Mamá de Carlos Salcedo lo acusa del asesinato de su hermana: esto se sabe del conflicto familiar

Video La complicada relación de los hermanos Paola y Carlos Salcedo: a él lo acusan de quitarle la vida

María Isabel Hernández Navarro, mamá del futbolista Carlos Salcedo, lo está acusando de ser “el actor intelectual” del asesinato de su hermana, Paola Salcedo.

Fue la noche del pasado 29 de junio cuando a la presentadora de 29 años le dispararon mientras se encontraba a las afueras de un circo ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

Este 4 de julio, la madre del deportista ‘reposteó’ un mensaje publicado originalmente en las historias de Instagram de la difunta comunicadora.

“La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa, Andrea Navarro, son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, se lee en el texto.

“Justicia para mi hija”, añadió Hernández Navarro a la publicación inicial, que también incluía los ‘hashtags’ “Justicia para Paola” y “Feminicidio”.

Dicha misiva igualmente fue compartida por el papá del jugador del Cruz Azul, Carlos Salcedo Sr., en su cuenta de la red social.

Horas antes de que se realizara esta imputación, Carlos Jr. subió a la plataforma digital el siguiente escrito: “Gracias a tod@s por el apoyo mostrado en estos momentos”.

Papás de Carlos Salcedo lo culpan por el asesinato de su hermana Paola. El jugador apareció para agradecer el apoyo que está recibiendo. Imagen María Isabel Hernández/Carlos Salcedo Sr./Carlos Salcedo Jr./Instagram

Hasta el momento, él no ha reaccionado para desmentir lo aseverado por sus familiares en cuanto a su supuesta participación en el homicidio de su hermana.

¿Por qué Carlos Salcedo y su familia están peleados?

El conflicto entre Carlos Salcedo, sus padres, hermana y otros miembros de su familia comenzó antes de 2016, pero hasta entonces salió a la luz.

En julio de aquel año, el pelotero hizo público vía Twitter (ahora X) que había roto el lazo con su papá, Carlos Salcedo Sr., como su representante dos meses atrás.

“Desde entonces y, hasta no poder superar algunas barreras emocionales, desgraciadamente y con mucho dolor, también decidí cortar toda relación con mi familia, a la cual, a pesar de esta situación, le agradezco todo lo que hizo por mí para ayudarme a crecer”, expuso.

Carta dirigida a la afición y con esto queda cerrado un tema en mi carrera. Buenas noches y bendiciones. pic.twitter.com/YqTgvJuGh3 — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) July 27, 2016

En enero de 2017, en entrevista con Univision, el apodado ‘Titán’ confesó que la razón del rompimiento con sus seres queridos fue una “estafa”.

“Me estafaron tanto en lo económico como con propiedades… Decidí deslindarme también de mi hermana y de mi mamá”, enunció.

“Con mi hermana, por problemas legales que en su momento llegó a tener, que al final a mí me pusieron en una postura fuerte. Incluso atentar contra mi carrera”, agregó.

Sobre su madre María Isabel Hernández, indicó: “En su caso, también dejar claro que ha tratado de desestabilizarme o separarme de mi esposa”.

De inmediato, su familia lanzó un comunicado en el que afirmó que todo eran “difamaciones”, puntualizando que el conflicto judicial que él mencionó “quedó sin efecto desde octubre de 2015” y que se “resolvió de manera favorable”.

“Sobre una supuesta estafa de propiedades y dinero: Contamos con elementos y documentos que desacreditan su dicho y nos dan la razón”, sumaron.

Carlos Salcedo y sus familiares llegaron a los golpes

En octubre de 2018, el programa ‘Los Protagonistas’ difundió un video en el que se aprecia el momento en el que Carlos Salcedo llegó a los golpes con sus familiares.

El deportista y sus consanguíneos se encontraban en un juzgado en Guadalajara, Jalisco, donde se llevó a cabo una audiencia por el juicio de manutención de una hija.

Justo cuando abandonaban el recinto, se relató en el ‘show’, “la madre de Salcedo recibió insultos y fue provocada por parientes del jugador, y fue ahí cuando se armó el pleito”.

Tras lo ocurrido, Carlos nuevamente acusó a sus padres de haberse “aprovechado de su confianza”, atentar contra su matrimonio con Andrea Navarro y robarle financieramente.

De Paola aseveró que se distanció “porque intentó extorsionar a una figura pública con información a cambio de 5 millones de pesos (275 mil dólares) y terminó detenida”.