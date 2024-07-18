Martha Paola Salcedo

¿Qué pasó con el hijo de 4 años de Paola Salcedo tras su muerte? Habría visto el ataque a su mamá

La hermana de Carlos Salcedo dejó un hijo y hasta hace poco se desconocía si la custodia sería para los abuelos maternos, con quienes es muy cercano, o si su padre se haría cargo. Ahora, las dudas quedaron despejadas.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video La hermana de Carlos Salcedo dedicó su última publicación en Instagram a su hijo de 4 años

Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo, fue asesinada el 29 de junio, tenía 29 años.

Dos individuos habrían asaltado a la presentadora e 'influencer' y uno de ellos le habría disparado en varias ocasiones frente a su hijo de 4 años, mientras ella atendía una llamada telefónica al salir de un circo en el Estado de México.

Las investigaciones continúan y recientemente Carlos Salcedo fue citado a declarar en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego de que su madre lo señalara como el "autor intelectual" de la muerte de Paola.

Tras el incidente se sabe poco de Luka, el hijo que la presentadora tuvo con el futbolista Nico Vikonis. Sin embargo, trascendió que el pequeño se irá de México.

Paola Salcedo, Nico Vikonis y su hijo Luka.
Paola Salcedo, Nico Vikonis y su hijo Luka.
Imagen Baby Luka/Instagram, Nico Vikonis/Instagram

¿Qué pasó con el hijo de Paola Salcedo?

La 'influencer' y el futbolista Nico Vikonis procrearon a Luka durante su relación, el pequeño nació en marzo de 2020.

Tras la muerte de Paola Salcedo se desconocía el futuro del niño, sin embargo, recientemente trascendió que es su padre quien se quedará con la custodia y se irán a vivir a Uruguay, de donde el deportista es originario.

El 12 de julio el futbolista anunció en su cuenta de Instagram que regresará al Liverpool de Uruguay.

Nico Vikonis regresa a Uruguay.
Nico Vikonis regresa a Uruguay.
Imagen Nico Vikonis/Instagram

De acuerdo con información de Fox Sports, el guardameta llegó a un acuerdo con los padres de Paola para llevarse a Luka Mateo.

"Los abuelos, que son sus padrinos, entendieron que más allá del dolor y el apego enorme que tienen con él, era lo más sano para Luka mantenerse un poquito alejado de esa angustia cotidiana. Tenemos el apoyo de ellos para cumplir este sueño y generar en Montevideo una atmósfera muy favorable", dijo al medio.

Este 18 de julio el portero le dedicó a su hijo un fragmento de la canción 'Retirada, niño del fin del mundo' de la agrupación Agárrate Catalina. El texto va acompañado de de una fotografía en la que Luka aparece en una playa de Mazatlán, Sinaloa, ciudad en la que el futbolista residió por un tiempo cuando fue parte del equipo Mazatlán FC.

"Te tocó crecer en este tiempo, en este inmenso montón de soledades, en medio del banquete de serpientes y chacales. Cada vez que sale el sol, serena y furiosamente, construirás en el barro nuevos mapas, nuevos caminos, en la playa de los tiempos que vengan encontrar un secreto de luz… Encontrar la canción para borrar de tus alas las cicatrices, contraseña para entrar al secreto de los felices. Te amo, sos mi orgullo".

Luka, el hijo de Paola Salcedo.
Luka, el hijo de Paola Salcedo.
Imagen Nico Vikonis/Instagram
