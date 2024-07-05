Hijo de Paola Salcedo ‘envía’ mensaje tras el asesinato de su mamá: él habría visto el crimen

Video La hermana de Carlos Salcedo dedicó su última publicación en Instagram a su hijo de 4 años

El asesinato de la presentadora Paola Salcedo, ocurrido el pasado sábado 29 de junio, dio un giro luego de que su madre, María Isabel Hernández Navarro, señalara al presunto responsable de dicho delito.

Fue este jueves 4 de julio cuando la mamá de la también ‘influencer’ ‘reposteó’ en sus historias de Instagram un mensaje que acusa a su hijo, el futbolista Carlos Salcedo, de estar implicado en el crimen.

PUBLICIDAD

“La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa, Andrea Navarro, son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, se lee en la misiva.

Hasta el momento, el deportista, quien previamente agradeció el apoyo recibido tras el deceso de su hermana, no se ha pronunciado sobre las imputaciones hechas por su progenitora en su contra.

Hijo de Paola Salcedo ‘habla’ tras su muerte

A horas de haber realizado su denuncia pública contra Carlos Salcedo, María Isabel Hernández hizo una publicación en la red social que involucra a su nieto, hijo de la difunta Paola Salcedo.

La conductora tuvo a Luka en marzo de 2020, producto de la relación que sostenía con el futbolista Nicolás Vikonis.

En el ‘post’ se puede ver una imagen antaña en la que la publirrelacionista de formación lleva entre sus brazos a su retoño.

“Mi mamá falleció, pero su amor sigue floreciendo en mi corazón”, se lee debajo de la postal, a manera de una dedicatoria ‘hecha’ por el niño de 4 años.

En la instantánea también aparece el ‘hashtag’ que la familia de la creadora de contenido promueve actualmente: “Justicia para Paola”.

Para acompañar la fotografía y el texto, Hernández anotó en la descripción: “Justicia para mi hija. Te amaré por siempre”.

Hijo de Paola Salcedo 'lanzó' este mensaje tras la muerte de su mamá. Imagen María Isabel Hernández/Instagram

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, a la hermana de Carlos Salcedo le habrían disparado “frente a su hijo para asaltarla”.

Los allegados a la comunicadora no han confirmado o desmentido que Luka presenciara el ataque por el que su madre perdió la vida.

Autoridades investigan acusaciones a Carlos Salcedo

Este jueves 4 de julio, diario La Prensa dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encargada del caso por el asesinato de Paola Salcedo, indaga las imputaciones hechas a Carlos Salcedo.

PUBLICIDAD

“Efectivamente, la señora (María Isabel Hernández) hizo estas declaraciones en redes sociales, pero oficialmente no lo ha hecho ante el agente del Ministerio Público”, comentó un representante de la institución.

“Sin embargo, lo que dijo ya es investigado y ya forma parte de las investigaciones que se realizan para aclarar el crimen de la hermana del futbolista”, concluyó.