Revelan presunto móvil por el que asesinaron a la presentadora Paola Salcedo

Autoridades mexicanas ya detuvieron a dos hombres que supuestamente asesinaron a la también ‘influencer’. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, ellos habrían confesado por qué arrebataron la vida a la conductora.

Por:Dayana Alvino
La presentadora Paola Salcedo fue asesinada la noche del pasado sábado 29 de junio mientras se encontraba a las afueras de un circo ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

Tras días de investigaciones, autoridades, entre ellos elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, arrestaron a dos sospechosos del crimen el viernes 5 de julio.

En un boletín, la dependencia puntualizó que las identidades de los detenidos son Miguel Ángel ‘N’, alías ‘El Pecas’, y José Iván ‘N’.

¿Por qué asesinaron a Paola Salcedo?

Al respecto del homicidio de Paola Salcedo, la institución informó que los dos hombres, que “tripulaban una motocicleta”, se aproximaron al estacionamiento alrededor de la carpa.

Ahí, la comunicadora estaba en su vehículo con su hijo Luka, de apenas cuatro años, y “la cuidadora” del pequeño.

“Uno de ellos descendió y amagó con un arma de fuego a (Paola)”, explicaron, refiriéndose a Miguel Ángel ‘N’.
En cuanto al móvil que llevó al individuo a eso, se expuso: “Con el objeto (intención) de despojarla de sus pertenencias”.

Sin embargo, “ante la resistencia de la víctima” al atraco, “este sujeto accionó el arma en su contra”, relató el organismo en su comunicado.

La también ‘influencer’ “presentó tres lesiones” derivadas de los balazos. Aunque recibió atención médica, falleció en el hospital al que la trasladaron tras el ataque.

Detalles de la razón por la que habrían asesinado a Paola Salcedo

Acerca del motivo del hurto, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer lo que los imputados habrían aseverado a la policía.

“Según las confesiones a las que he podido tener acceso, ‘El Pecas’ y el otro tipo, José Iván, estaban drogándose, fumando piedra, en la zona”, narró él en la emisión de su programa ‘C4 en alerta’.

El reportero precisó que los inculpados dijeron que la sustancia y el dinero “se les acabó”, por lo que “entonces decidieron salir” a delinquir.

“Se acercaron precisamente a la zona del circo y vieron una camioneta lujosa, y que como vieron a una mujer sola, se les hizo fácil ir y asaltarla, que se resistió y por eso le dispararon”, contó.

Jiménez especificó que los presuntos responsables fueron ingresados en el Penal de Barrientos y que se comenzará un proceso para determinar su culpabilidad.

Igualmente, él aclaró que los agentes a cargo del caso no desecharon las acusaciones que la mamá de Paola hizo sobre su hijo, el futbolista Carlos Salcedo.

La señora María Isabel Hernández Navarro denunció en Instagram que el deportista y su esposa, Andrea Navarro, “son los autores intelectuales del asesinato” de su hija.

