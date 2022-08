Cardi B posó con la cara lavada y dejó ver su bigote: sus fans elogiaron su belleza natural

En sus años frente a los reflectores, Cardi B se ha caracterizado por mostrar su personalidad sin filtro en las redes sociales.

Esa naturalidad también incluye posar con la cara lavada, sin una gota de base de maquillaje, sombras o delineador.

Las fotos y video de este estilo no son extrañas en las redes sociales de la rappera, pero en días recientes, sorprendió a sus fans al publicar una foto en la que, además, dejó ver como en pocas ocasiones un detalle de su rostro.

Cardi B compartió una foto sin maquillaje y mostrando su bigote

El pasado 11 de agosto, sin razón aparente, la voz de ‘I Like It’ publicó en su cuenta de Twitter una selfie desde su cama, en la que se puede apreciar que no lleva ni una gota de maquillaje, pero sobre su sonrisa hay una tenue línea más oscura.

Según escribió ella misma en la red social, se trató de su bigote.



Si bien Belcalis Marlenis Almánzar (nombre real de la artista) no añadió ningún otro comentario sobre su imagen, sus fans no dudaron en elogiarla, con respuestas como:

“Vivo por las bellezas naturales que no sienten la necesidad de usar maquillaje 24/7 o usar filtros en sus fotos”, “se puede ver cuando alguien está cómoda en su propia piel”, “ella es hermosa y no necesita esconder su belleza”, “eres hermosa con tu frente y tu bigote, te amo porque nos muestras el lado natural que muchas mujeres temen abrazar”, “una belleza natural” y más.



Tan solo un par de días después, Cardi B volvió a compartir en la mencionada plataforma un par de fotos al natural, aunque mucho más sonriente.

En febrero del 2021, además, la originaria de Nueva York colgó en su cuenta de Instagram un par de videos con la cara completamente lavada y, al pie de estos, escribió:

“Esta es mi cara después de que me desperté hace 20 minutos (...) Nunca he tenido miedo de mostrar mi verdadero ser (...) me siento segura en mi propia piel”.

Cardi B ha hablado en otras ocasiones de su bigote

Lo cierto es que esta no es la primera vez que la rappera se aventura a hablar de su vello facial. Tan solo en enero de este 2022 compartió en sus historias de Instagram un breve video en el que se mencionó que su bigote estaba "haciendo lo suyo", pero no le preocupaba porque “dicen que si tienes bigote significa que tienes una buena v…”.

En octubre del 2018, además, relató en un clip de su cuenta de Instagram:

“Conforme he crecido y me he depilado más, me he dado cuenta de que mi bigote se hace más grande”.