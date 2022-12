Cardi B se quita los implantes de glúteo y manda una fuerte advertencia

Cardi B dio a conocer que le quitaron los implantes de los glúteos y aprovechó para lanzar una advertencia sobre los procedimientos estéticos.

Fue durante un ‘live’ de Instagram que la cantante de 30 años explicó que quería ser abierta con este tema, pues mucha gente pensó que inmediatamente después de que dio a luz a su hijo Wave se “arregló el cuerpo”.

“En agosto me operé y me quité el 95% de mis biopolímeros. Si no saben lo que es, son inyecciones en el trasero. Fue un proceso realmente loco”, dijo.

Además, le advirtió a los jóvenes que no deberían recurrir a dicho método para hacer crecer los glúteos.

“Todo lo que voy a decir es que si eres joven, si tienes 19, 20, 21 años, y a veces eres demasiado delgada y estás como: ‘¡OMG, no tengo suficiente grasa para para poner en mi trasero’, así que piensas en las inyecciones: ¡No lo hagas!”, expresó.

Cardi B recurrió a una mujer en un sótano para obtener implantes de glúteo

En abril de 2018, la intérprete de ‘I like it’ confesó en entrevista para GQ que cuatro años antes, en el sótano de una vivienda en Queens, una mujer le inyectó biopolímeros en los glúteos por 800 dólares.

Aseveró que quería agrandar esa zona de su cuerpo porque su novio la había engañado recientemente con una mujer que “tenía un trasero grande y gordo”, y además quería ganar más dinero, ya que trabajada como striptease.

“No te adormecen el trasero con nada. Fue el dolor más loco de mi vida. Sentí que me iba a desmayar. Me sentí un poco mareada. Y [los agujeros] gotearon durante como cinco días”, relató acerca del procedimiento.

La rapera estadounidense estaba feliz con el resultado de las inyecciones que le aplicaron, por lo que planeaba regresar al lugar para hacerse un retoque.

“Pero cuando iba a ir, la mujer estaba encerrada [en la cárcel] porque supuestamente había matado a alguien. Bueno”, comentó para luego aclarar que “alguien murió en su mesa”.

Las cirugías plásticas de Cardi B

Cardi B ha sido honesta al hablar de las cirugías estéticas a las que se ha sometido, y la razón por la que lo ha hecho, para mejorar el aspecto de su cuerpo y rostro.

En febrero de 2021, durante una conversación con Mariah Carey publicada por la revista Interview, la también actriz compartió que se aumentó el busto para sentirse mejor con ella misma.

“Cuando tenía 18 años y me convertí en bailarina, tenía suficiente dinero para comprarme senos, así que toda la inseguridad que tenía sobre mis pechos desapareció”, enunció.

Dos años después, ella se “hizo el trasero” debido a la inseguridad que le ocasionó no tenerlo de un tamaño “grande”, como se “debía” al estar en los clubs de striptease urbanos.

People apunta que la compositora de ‘Money’ se sometió a una segunda cirugía de busto y a una liposucción en el año 2019, tras el nacimiento de su hija Kulture.