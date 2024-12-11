‘El Gordo Peruci’ reveló horas antes de ser asesinado la advertencia bajo la que vivía
El reconocido comediante e ‘influencer’ contó, horas antes de ser atacado y perder la vida, que fue víctima de la delincuencia y explicó el motivo por el que no podía saber quién fue el perpetrador.
‘El Gordo Peruci’, comediante que fue asesinado la noche del lunes 9 de diciembre, reveló que estaba viviendo bajo una advertencia.
Según reportes de Azteca Noticias, Leovardo Aispuro Soto, nombre real del ‘influencer’, fue atacado por un comando de pistoleros en calles de Culiacán, Sinaloa.
Horas antes del atentado que causó su fallecimiento, él compartió mediante un video publicado en su canal de YouTube, el mismo día, que había sido víctima de la delincuencia.
‘El Gordo Peruci’ revela la advertencia que acataba
Durante su plática, ‘El Gordo Peruci’ contó que le robaron una serie de luces que colocó en la fachada de su hogar por motivo de la próxima Navidad.
“Sí me agüita porque, como les digo, es un esfuerzo, voy a tener que ir a comprar otras, pero las voy a comprar baratas, la verdad, ya nada más para que pasen estos días”, dijo.
Él aprovechó el momento para explicar el motivo por el que, pese a tener instaladas cámaras de vigilancia, no podía saber quién cometió el hurto.
“Aquí en Culiacán anduvo un rumor, que quitaras tus cámaras o que las desconectaras para que no anduvieras subiendo videos”, contó.
“Aunque yo nunca he subido nada. Desde que empezó todo el desmadr… aquí en Culiacán, desde que se paralizó, yo nunca he subido videos”, agregó.
Leovardo Aispuro indicó que “para no tener ningún problema” optó por apagar las grabaciones de vigilancia y que inclusive su suegra hizo caso de la advertencia.
“Ya ven la tienda azul donde a veces grabamos, sí las quitó ella porque dice que llegó una persona, amablemente, a decir: ‘Oigan, para que no tengan algún problema o no venga alguien a quererle pedir las grabaciones de las cámaras, mejor quítenlas’”, recordó.
“Entonces, ese mismo día que les dijo una persona, las quitaron para no tener problemas. Yo no las quité, pero las tengo desconectadas, entonces no puedo ver a qué hora fue, quién fue, no puedo ver nada”, agregó.
De acuerdo con N+, Culiacán lleva tres meses sumergida en la violencia debido a disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa.
¿‘El Gordo Peruci’ vivía en una zona peligrosa?
En su testimonio, ‘El Gordo Peruci’ aseguró que su domicilio se encontraba en un área que presentaba complicaciones de seguridad.
“Por esta calle pues sí pasan muchas personas… ¿Cómo les diré? ‘Tazos dorados’, para que no se escuche feo”, mencionó.
“Sí pasa mucha gente por aquí, porque allá abajo hay varias, como dos o tres casas que están solas, en obra negra, y ahí se meten. O si no, a la vuelta también está todo el baldío solo […] sí pasa mucho loco en la noche”, describió.
Los primeros informes, como el realizado por La Razón de México, señalaron que Leovardo Aispuro y su esposa, Brenda Félix, habrían sido acribillados afuera de su casa, pero las autoridades no lo han confirmado.