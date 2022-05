Bruce Willis reapareció a dos meses de anunciar que padece afasia: fotos

El pasado 30 de marzo, a través de una publicación conjunta en redes sociales, la familia de Bruce Willis dio a conocer que el famoso actor padece afasia.

“Como resultado de esto y, después de mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que significó tanto para él”, informó el comunicado.



Desde entonces, el histrión se había mantenido alejado del ojo público, aunque eso ha cambiado en días recientes, cuando se dejó fotografiar por los paparazzis y hasta hizo una aparición especial en redes sociales.

¿Qué es la afasia, condición que afecta a Bruce Willis?

La Clínica de Mayo explica que se trata de una afectación a la capacidad de comunicación de quienes la padecen. En general, puede repercutir en el habla o lenguaje escrito (ya sea en la lectura o escritura).

La afasia no es una enfermedad en sí, sino una condición que aparece después de un accidente cerebro vascular, lesión en la cabeza, a causa de un tumor cerebral o una enfermedad cerebral degenerativa (como el Alzheimer).

La familia de Bruce Willis no detalló a qué se debía en su caso.

Bruce Willis fue fotografiado a dos meses de haber anunciado su retiro

El pasado 27 de mayo, el protagonista de ‘Duro de Matar’ fue captado en una salida casual con sus amigos en Malibú.

Para la ocasión, el actor llevó una playera a cuadros, jeans, tenis negros y una gorra con la letra B en el centro.







En abril pasado, la revista ‘Hello!’ reportó que la estrella de Hollywood había vendido varias de sus propiedades a lo largo de Estados Unidos para mantenerse cerca del resto de su familia en California.

Lo cierto es que esta no es la primera aparición pública de Bruce Willis tras haber anunciado su retiro. Un par de días antes, su esposa, Emma Heming, publicó en sus historias de Instagram un breve video en el que se le ve jugando basquetbol con otras personas. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre el estado de salud del actor.

La esposa de Bruce Willis reveló que cuidar de su familia ha afectado su salud

Sobre lo que sí ha hablado Emma Heming son las dificultades que ha enfrentado como madre de familia y cuidadora. En entrevista con la revista ‘The Bump’ (enfocada en el embarazo y crianza), explicó:

“Se me dificulta hacer tiempo para cuidarme a mí misma. Suelo poner las necesidades de los demás encima de las mías y he descubierto que eso no me hace ningún tipo de heroína. La cantidad de cuidados que hago por todos los demás en mi casa afectó mi salud mental y salud en general y no le sirvió a nadie”.