Esposa de Bruce Willis reacciona a críticas por no vivir con el actor mientras enfrenta demencia

Video Esposa de Bruce Willis, Emma, toma dura decisión: ya no vive junto al actor

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, lanzó un contundente mensaje luego de que fuera criticada por haber decidido ya no vivir con su marido, quien padece demencia.

La escritora reveló durante una entrevista para ABC News que, junto con su familia, tomaron la “difícil” decisión de que el actor se mudara a una casa independiente que es segura, tranquila y más fácil de recorrer para él, y donde cuenta con cuidadores profesionales.

Ella puntualizó que el nuevo hogar del protagonista de ‘Die Hard’ está cerca del suyo, en el que reside con sus hijas, Mabel y Evelyn, quienes ven “mucho” a su papá.

Esposa de Bruce Willis reacciona a los juicios

A días de que se diera a conocer su testimonio, Emma Heming emitió una declaración en la que habló de los señalamientos que ha estado recibiendo por ya no habitar bajo el mismo techo que Bruce Willis.

“Lo que sabía es que, al compartir parte de nuestra información íntima, veríamos estos dos bandos, ¿verdad? Estarían quienes tengan una opinión y aquellos que posean una experiencia real”, dijo ante la cámara para su Instagram.

La modelo indicó que “ha sido un ejemplo perfecto verlo en la sección de comentarios”: “que las personas con una opinión juzgan rápidamente al cuidador”.

“Y eso es a lo que se enfrentan los cuidadores. Ya sabes, el juicio y las críticas de los demás”, reflexionó con un semblante calmado.

Heming contó que, tras ver el programa en el que ella apareció, volvió a leer una sección del libro que escribió basándose en lo que ha atravesado con Willis, ‘El viaje inesperado — Encontrando fuerza, esperanza y a ti mismo en el camino del cuidado’.

En dicho pasaje, titulado ‘Opinión frente a experiencia’, ella razona que “la mayoría” de los que juzgan “no tienen la experiencia necesaria” para respaldarlo.

“Y si ese es el caso, no deberían dar su opinión al respecto y tú no deberías hacerles caso”, sentenció, puntualizando que lo aprendió de su terapeuta Kathleen Murphy.

“Ella dice: ‘Aunque alguien esté muy familiarizado con la demencia o con la enfermedad que estás cuidando, no está en tu casa. Por lo tanto, no sabe cómo se comporta tu ser querido ni conoce la dinámica familiar’”, añadió.

Para finalizar, Emma señaló: “La verdad es que las opiniones son muy fuertes y muy ruidosas, pero si no tienen experiencia en esto, no tienen ni voz ni voto”.

Hija de Bruce Willis agradece a esposa de su papá

Una de las hijas mayores de Bruce Willis, Tallulah, no dudó en demostrarle su apoyo a Emma Heming en medio de esta controversia.