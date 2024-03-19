Hija de Bruce Willis es diagnosticada con trastorno en medio de la dura enfermedad del actor

Video Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans

En medio de la dura enfermedad que padece Bruce Willis, una demencia frontotemporal que lo llevó a retirarse de la actuación, su hija Tallullah Willis fue diagnosticada con autismo a sus 30 años.

La hija menor del intérprete de 69 años y Demi Moore compartió el diagnóstico médico con sus seguidores de Instagram, donde por primera vez también habló del trastorno que padece.

PUBLICIDAD

"Dime que eres autista sin decirme que eres autista", escribió Tallulah el pasado 16 de marzo junto a un video de su infancia en la que aparece su padre.

Tallulah Willis fue diagnosticada con autismo. Imagen Tallulah Willis / Instagram



Tallulah, quien ha sido abierta sobre sus luchas personales en el pasado, incluyendo trastornos alimenticios y problemas de salud mental, confesó que entender su neurodivergencia ha sido un proceso revelador.

“Recibí este diagnóstico hace poco menos de un año y ha cambiado mi vida por completo. He pasado toda mi vida sintiéndome como un bicho raro, sintiéndome que no encajaba, sintiéndome como un cuadrado en un mundo redondo”, expresó.

“Ahora tengo la comprensión y la capacidad de darme a mí misma la compasión y la gracia que tanto necesitaba… Ahora entiendo que soy parte de un 1-2% de la población”, agregó.

El apoyo de su familia

En esta misma publicación, Tallulah Willis recibió el apoyo de su mamá, la actriz Demi Moore, quien se dijo muy “orgullosa” de ella.

Tallulah es hija de Bruce Willis y Demi Moore. Imagen Getty Images



“Estoy muy orgullosa de ti, Tallulah. Tu coraje y transparencia son inspiradores”, declaró la actriz.

La enfermedad de Bruce Willis