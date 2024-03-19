Bruce Willis

Hija de Bruce Willis es diagnosticada con trastorno en medio de la dura enfermedad del actor

Tallulah Willis fue diagnosticada con autismo a sus 30 años. La joven es hija del actor de Hollywood y la actriz Demi Moore.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans

En medio de la dura enfermedad que padece Bruce Willis, una demencia frontotemporal que lo llevó a retirarse de la actuación, su hija Tallullah Willis fue diagnosticada con autismo a sus 30 años.

La hija menor del intérprete de 69 años y Demi Moore compartió el diagnóstico médico con sus seguidores de Instagram, donde por primera vez también habló del trastorno que padece.

PUBLICIDAD

"Dime que eres autista sin decirme que eres autista", escribió Tallulah el pasado 16 de marzo junto a un video de su infancia en la que aparece su padre.

Tallulah Willis fue diagnosticada con autismo.
Tallulah Willis fue diagnosticada con autismo.
Imagen Tallulah Willis / Instagram

Más sobre Bruce Willis

Demi Moore confiesa sentir "compasión" por la esposa de Bruce Willis: ella ya no vive con el actor
2 mins

Demi Moore confiesa sentir "compasión" por la esposa de Bruce Willis: ella ya no vive con el actor

Univision Famosos
Esposa de Bruce Willis reacciona a críticas por no vivir con el actor mientras enfrenta demencia
2 mins

Esposa de Bruce Willis reacciona a críticas por no vivir con el actor mientras enfrenta demencia

Univision Famosos
Esposa de Bruce Willis confirma que él “está perdiendo” el habla y revela que ya no viven juntos
2 mins

Esposa de Bruce Willis confirma que él “está perdiendo” el habla y revela que ya no viven juntos

Univision Famosos
La salud de Bruce Willis habría empeorado: “Ya no habla ni camina”, reportan
1:01

La salud de Bruce Willis habría empeorado: “Ya no habla ni camina”, reportan

Univision Famosos
Demi Moore confiesa las "locuras" que hizo por preservar su apariencia en el pasado
3 mins

Demi Moore confiesa las "locuras" que hizo por preservar su apariencia en el pasado

Univision Famosos
Demi Moore habla de la salud de Bruce Willis tras más de un año luchando contra la demencia
2 mins

Demi Moore habla de la salud de Bruce Willis tras más de un año luchando contra la demencia

Univision Famosos
Esposa de Bruce Willis lo celebra por su cumpleaños 64 en medio de su lucha contra la demencia
2 mins

Esposa de Bruce Willis lo celebra por su cumpleaños 64 en medio de su lucha contra la demencia

Univision Famosos
Demi Moore revela el consejo que da a sus hijas para afrontar la demencia de Bruce Willis
2 mins

Demi Moore revela el consejo que da a sus hijas para afrontar la demencia de Bruce Willis

Univision Famosos
La salud de Bruce Willis continúa en declive: "No saben cuánto tiempo le queda"
2 mins

La salud de Bruce Willis continúa en declive: "No saben cuánto tiempo le queda"

Univision Famosos
Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans
0:53

Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans

Univision Famosos


Tallulah, quien ha sido abierta sobre sus luchas personales en el pasado, incluyendo trastornos alimenticios y problemas de salud mental, confesó que entender su neurodivergencia ha sido un proceso revelador.

“Recibí este diagnóstico hace poco menos de un año y ha cambiado mi vida por completo. He pasado toda mi vida sintiéndome como un bicho raro, sintiéndome que no encajaba, sintiéndome como un cuadrado en un mundo redondo”, expresó.

“Ahora tengo la comprensión y la capacidad de darme a mí misma la compasión y la gracia que tanto necesitaba… Ahora entiendo que soy parte de un 1-2% de la población”, agregó.

El apoyo de su familia

En esta misma publicación, Tallulah Willis recibió el apoyo de su mamá, la actriz Demi Moore, quien se dijo muy “orgullosa” de ella.

Tallulah es hija de Bruce Willis y Demi Moore.
Tallulah es hija de Bruce Willis y Demi Moore.
Imagen Getty Images


“Estoy muy orgullosa de ti, Tallulah. Tu coraje y transparencia son inspiradores”, declaró la actriz.

La enfermedad de Bruce Willis

En medio de este diagnóstico, Tallulah enfrenta la demencia frontotemporal de Bruce Willis, enfermedad neurodegenerativa (que le impide recordar personas y hechos con normalidad) con la que fue diagnosticado en febrero de 2023.

Relacionados:
Bruce WillisFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD