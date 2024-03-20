Bruce Willis

Esposa de Bruce Willis lo celebra por su cumpleaños 64 en medio de su lucha contra la demencia

Emma Heming recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras al actor, con quien comparte a sus dos pequeñas: Mabel Ray y Evelyn Penn. Ella ha sido el principal apoyo del protagonista de películas tras su diagnóstico médico.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans

Bruce Willis llegó a los 69 años de vida este martes 19 de marzo, en medio de la batalla que sostiene contra la demencia frontotemporal que padece.

En una fecha tan importante, la esposa del actor y principal cuidadora, Emma Heming, no dudó en felicitarlo públicamente.

PUBLICIDAD

Esposa de Bruce Willis le dedica emotivo mensaje

La modelo, de 45 años, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una misiva con la que celebró que su marido alcanzó una nueva “vuelta al sol”.

“Al igual que tú, nosotros simplemente lo adoramos”, escribió Emma Heming, aparentemente dirigiéndose a los internautas.

“Lo que quizá no sepas, pero tal vez puedas imaginar, es que estar envuelto en sus brazos es el lugar más seguro de todo este ancho mundo”, añadió.

Más sobre Bruce Willis

Demi Moore confiesa sentir "compasión" por la esposa de Bruce Willis: ella ya no vive con el actor
2 mins

Demi Moore confiesa sentir "compasión" por la esposa de Bruce Willis: ella ya no vive con el actor

Univision Famosos
Esposa de Bruce Willis reacciona a críticas por no vivir con el actor mientras enfrenta demencia
2 mins

Esposa de Bruce Willis reacciona a críticas por no vivir con el actor mientras enfrenta demencia

Univision Famosos
Esposa de Bruce Willis confirma que él “está perdiendo” el habla y revela que ya no viven juntos
2 mins

Esposa de Bruce Willis confirma que él “está perdiendo” el habla y revela que ya no viven juntos

Univision Famosos
La salud de Bruce Willis habría empeorado: “Ya no habla ni camina”, reportan
1:01

La salud de Bruce Willis habría empeorado: “Ya no habla ni camina”, reportan

Univision Famosos
Demi Moore confiesa las "locuras" que hizo por preservar su apariencia en el pasado
3 mins

Demi Moore confiesa las "locuras" que hizo por preservar su apariencia en el pasado

Univision Famosos
Demi Moore habla de la salud de Bruce Willis tras más de un año luchando contra la demencia
2 mins

Demi Moore habla de la salud de Bruce Willis tras más de un año luchando contra la demencia

Univision Famosos
Hija de Bruce Willis es diagnosticada con trastorno en medio de la dura enfermedad del actor
1 mins

Hija de Bruce Willis es diagnosticada con trastorno en medio de la dura enfermedad del actor

Univision Famosos
Demi Moore revela el consejo que da a sus hijas para afrontar la demencia de Bruce Willis
2 mins

Demi Moore revela el consejo que da a sus hijas para afrontar la demencia de Bruce Willis

Univision Famosos
La salud de Bruce Willis continúa en declive: "No saben cuánto tiempo le queda"
2 mins

La salud de Bruce Willis continúa en declive: "No saben cuánto tiempo le queda"

Univision Famosos
Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans
0:53

Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans

Univision Famosos

La también bloguera aprovechó para pronunciarse positivamente de la estrella de ‘Armageddon’, con quien comparte a sus dos hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn.

“Él es un verdadero caballero. Con tanto amor para dar y compartir. Eso es lo que puedo ver, su verdadero núcleo. Puedo decirte que es tan puro y tan bueno”, señaló.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Eres el regalo que perdura”, apuntó ella para finalizar este texto, que acompañó con una fotografía en la que Willis carga a una de sus pequeñas cuando era más chica.

Esposa de Bruce Willis compartió esta publicación en honor del cumpleaños del actor.
Esposa de Bruce Willis compartió esta publicación en honor del cumpleaños del actor.
Imagen Emma Heming/Instagram

Bruce Willis aún siente “alegría” tras afectación a su salud mental

A inicios de este mes de marzo, Emma Heming brindó una actualización de cómo se encuentra Bruce Willis a un año de que los especialistas descubrieran su condición.

En un video para la red social, ella expuso que se encontró con un reporte en el que el “titular básicamente dice que ya no hay alegría en” el actor.

“Ahora puedo decirles que eso está lejos de la verdad”, sentenció después de admitir que estaba “alterada” por leer esa falsa información.

“Necesito que la sociedad, y quienquiera que esté escribiendo estos estúpid… encabezados, dejen de asustar a la gente”, reclamó.

PUBLICIDAD

Puntualizó que no desea que a raíz de noticias erróneas las personas crean que el recibir un diagnóstico de “algún tipo de enfermedad neurocognitiva” significa que su vida se terminó: “Es todo lo contrario a eso, ¿de acuerdo?”.

La empresaria, quien se casó con Willis en 2009, externó que si bien el viaje de su familia ciertamente incluye “dolor y tristeza”, asimismo involucra más que momentos difíciles.

“Empiezas un nuevo capítulo y este está lleno… déjame decirte lo que es: está repleto de amor, conexión, alegría, felicidad”, aseveró.

Fue a mediados de febrero de 2023 que ella, junto con Demi Moore, dio a conocer que al galán de Hollywood le detectaron demencia frontotemporal, la cual implica pérdida de memoria e impacta en la personalidad, comportamiento y lenguaje.

Relacionados:
Bruce WillisEmma Heming WillisDemenciaCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD