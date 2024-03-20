Esposa de Bruce Willis lo celebra por su cumpleaños 64 en medio de su lucha contra la demencia

Video Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans

Bruce Willis llegó a los 69 años de vida este martes 19 de marzo, en medio de la batalla que sostiene contra la demencia frontotemporal que padece.

En una fecha tan importante, la esposa del actor y principal cuidadora, Emma Heming, no dudó en felicitarlo públicamente.

Esposa de Bruce Willis le dedica emotivo mensaje

La modelo, de 45 años, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una misiva con la que celebró que su marido alcanzó una nueva “vuelta al sol”.

“Al igual que tú, nosotros simplemente lo adoramos”, escribió Emma Heming, aparentemente dirigiéndose a los internautas.

“Lo que quizá no sepas, pero tal vez puedas imaginar, es que estar envuelto en sus brazos es el lugar más seguro de todo este ancho mundo”, añadió.

La también bloguera aprovechó para pronunciarse positivamente de la estrella de ‘Armageddon’, con quien comparte a sus dos hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn.

“Él es un verdadero caballero. Con tanto amor para dar y compartir. Eso es lo que puedo ver, su verdadero núcleo. Puedo decirte que es tan puro y tan bueno”, señaló.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Eres el regalo que perdura”, apuntó ella para finalizar este texto, que acompañó con una fotografía en la que Willis carga a una de sus pequeñas cuando era más chica.

Esposa de Bruce Willis compartió esta publicación en honor del cumpleaños del actor. Imagen Emma Heming/Instagram

Bruce Willis aún siente “alegría” tras afectación a su salud mental

A inicios de este mes de marzo, Emma Heming brindó una actualización de cómo se encuentra Bruce Willis a un año de que los especialistas descubrieran su condición.

En un video para la red social, ella expuso que se encontró con un reporte en el que el “titular básicamente dice que ya no hay alegría en” el actor.

“Ahora puedo decirles que eso está lejos de la verdad”, sentenció después de admitir que estaba “alterada” por leer esa falsa información.

“Necesito que la sociedad, y quienquiera que esté escribiendo estos estúpid… encabezados, dejen de asustar a la gente”, reclamó.

Puntualizó que no desea que a raíz de noticias erróneas las personas crean que el recibir un diagnóstico de “algún tipo de enfermedad neurocognitiva” significa que su vida se terminó: “Es todo lo contrario a eso, ¿de acuerdo?”.

La empresaria, quien se casó con Willis en 2009, externó que si bien el viaje de su familia ciertamente incluye “dolor y tristeza”, asimismo involucra más que momentos difíciles.

“Empiezas un nuevo capítulo y este está lleno… déjame decirte lo que es: está repleto de amor, conexión, alegría, felicidad”, aseveró.