Demi Moore revela el consejo que da a sus hijas para afrontar la demencia de Bruce Willis

Video Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans

Demi Moore brindó una actualización de cómo está su exesposo, Bruce Willis, en medio de su lucha contra la demencia frontotemporal que padece, y la manera en que sus hijas afrontan el padecimiento de su papá.

Desde el pasado 16 de febrero, cuando los familiares del actor dieron a conocer su enfermedad, algunos de sus allegados han revelado detalles de su estado.

En octubre, por ejemplo, su amigo Glenn Gordon Caron, el creador de la serie ‘Moonlighting’, dijo a Page Six que era como si el histrión estuviera “viviendo la vida a través de una puerta mosquitera”.

“Cuando estás con él sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí, pero la alegría de vivir ha desaparecido”, explicó al hablar de los encuentros que sostuvieron.

Demi Moore apoya a sus hijas ante la situación de Bruce Willis

A un año de que descubrieran el verdadero padecimiento de Bruce Willis, Demi Moore reveló qué tal se encuentra él actualmente.

“Creo que dadas las circunstancias, lo está haciendo muy bien”, dijo durante su aparición en el programa ‘Good Morning America’ este 31 de enero.

La actriz de 61 años no ahondó en pormenores; sin embargo, se sinceró acerca de la forma en la que brinda su apoyo a Tallulah Belle, Scout LaRue y Rumer Glenn, a quienes procreó con el galán de Hollywood.

“Lo que voy a compartir es lo que les digo a mis hijos, que es que es importante encontrarlos donde están y no aferrarnos a lo que no es, sino a lo que es”, expresó.

“Porque hay una gran belleza, dulzura, amor y alegría en ello”, finalizó la protagonista de películas como ‘Ghost: la sombra del amor’.

A inicios de la semana, Moore profundizó en este consejo mientras participaba en el ‘show’ radiofónico de Andy Cohen, quien le pidió una recomendación para aquellos que tengan familiares pasando algo similar.

“Cuando sueltas quiénes han sido o lo que crees que (deberían ser), o incluso lo que te gustaría que fueran, entonces puedes permanecer realmente en el presente y disfrutar la alegría y el amor que hay en ellos por todo lo que son, no por todo lo que no son”, expuso.

Hijas de Bruce Willis continúan cercanas a él

Previamente, en noviembre, Tallulah se pronunció sobre su relación con su padre al asistir a ‘The Drew Barrymore Show’.

“Él es el mismo, y creo que, en este sentido, he aprendido que es lo mejor que se puede pedir”, externó la también artista.

“Veo amor cuando estoy con él, y es mi papá, y él me quiere, lo cual es realmente especial”, añadió en torno a la estrella de ‘Duro de matar’.