Demi Moore

Demi Moore confiesa las "locuras" que hizo por preservar su apariencia en el pasado

Demi Moore fue nombrada 'La Persona más Bella del Mundo' por la revista People en 2025. En una entrevista con la revista, se sinceró sobre cómo ha cambiado la relación con su apariencia.

Por:Mariana Rosas
Por:Mariana Rosas
Video Demi Moore fue humillada por su apariencia: a los 40 ya la llamaban 'vieja'

Demi Moore fue nombrada 'La Persona más Bella del Mundo 2025' por la revista People y se sinceró con ese medio sobre cómo ha cambiado la relación con su cuerpo y autoconcepto a sus 62 años.

Ahí admitió las "locuras con la dieta y el ejercicio" que llegó a hacer motivada para preservar la apariciencia a la que en el pasado le dio importancia.

¿Qué dijo Demi Moore sobre su cuerpo?

Hoy, la actriz lleva una relación más sana e intuitiva con su cuerpo, pues no siempre lo trató con amabilidad.

Según reveló en la entrevista, hubo un tiempo en el que llegó a "tortularlo": "Cuando era más joven, sentía que mi cuerpo me traicionaba. Así que intenté controlarlo. Y ahora no funciono desde ese lugar".

" Hice locuras como andar en bicicleta desde Malibú hasta Paramount, unas 26 millas, solo porque daba tanto valor a cómo me veía por fuera. La gran diferencia hoy es que se trata mucho más de mi salud general, longevidad y calidad de vida", reconoció.

"Hay un aspecto que todos hemos experimentado, que es compararse y desesperarse. Y no se trata necesariamente solo de nuestro exterior. Es ese juicio duro y autocrítico", agregó.

La veterana actriz no negó que hay momentos en los que ejerce juicios contra sí misma: "Tengo un mayor aprecio por todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta acá, aunque eso no significa que a veces no me mire al espejo y diga: 'Oh, Dios, estoy vieja'".

Sin embargo, reconoció que esos momentos no la definen a ella ni a sus valores.

En 2024, Demi Moore fue nominada al Oscar a Mejor Actriz por su actuación en 'The Substance', una cinta de terror corporal que retrata el deseo por la eterna belleza y juventud.

En la película, ella interpreta a una actriz que, tras envejecer, comienza a perder oportunidades y a sentirse desechada por la industria.

Demi Moore y su vida en familia

La actriz estuvo casada con Bruce Willis, de 1987 al año 2000, y producto de su matrimonio nacieron sus tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah.

Pese a su divorcio luego de 13 años juntos, ella y el actor no dejaron de apoyarse: "Todavía amo a Demi. Estamos muy unidos. Tenemos tres hijas a las que continuaremos criando juntos, y probablemente estamos tan cerca ahora como lo estuvimos nunca", dijo Willis a la revista Rolling Stone tras su divorcio.

En 2022, Willis fue diagnosticado con una afasia, es decir, un trastorno de lenguaje que lo hizo retirarse de la actuación. Sin embargo, en 2023 la familia del actor anunció en sus redes sociales que Bruce había sido diagnosticado con demencia frontotemporal.

Demi Moore ha compartido los cuidados del actor con Emma Heming, esposa de Willis desde 2009, así como con sus hijas.

En 2024, la actriz dijo para la revista In Touch: "Todo el mundo quiere asegurarse de que sepa lo profundamente amado y apreciado que es".

Video A Demi Moore querían obligarla a dormir con un actor para tener éxito: así reaccionó
