Bruce Willis Familia de Bruce Willis se estaría preparando para la “última Navidad” con él por su “cruel” enfermedad De acuerdo con reportes, los seres queridos del actor están alistando celebraciones decembrinas especiales para estar con él. La estrella de cine fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video Esposa de Bruce Willis, Emma, toma dura decisión: ya no vive junto al actor

La familia de Bruce Willis presuntamente estaría colmando de amor al actor con rumbo a las fiestas decembrinas en medio de su batalla contra la demencia frontotemporal que padece.

En septiembre, la esposa del famoso galán de Hollywood reveló que él ya vivía en una casa independiente que es segura, tranquila y donde cuenta con cuidadores profesionales.

PUBLICIDAD

¿Esta podría ser la “última Navidad” de Bruce Willis?

En medio de la preocupación por la salud de Bruce Willis, Radar Online reporta lo que estaría sucediendo en el núcleo de la estrella de cine en estas fechas significativas.

“Toda la familia se siente increíblemente afortunada de tener a Bruce aquí durante las fiestas, ya que esta podría ser su última Navidad”, afirmó una fuente.

El informante destacó que el protagonista de ‘Armageddon’ solía celebrar esta festividad con emoción, por lo que sus seres queridos desean compensarlo.

“Siempre fue el mejor Papá Noel. Solía exagerar con los regalos. Ahora ven esto como una oportunidad para devolverle parte de ese inmenso amor y cariño”, explicó el ‘insider’.

A inicios de noviembre, a Willis lo captaron mientras sostenía la mano de una persona durante un paseo por un sendero frente a la playa en Los Ángeles.

En las imágenes, difundidas por TMZ, se puede ver al ícono de ‘Die Hard’ sonriendo, apoyándose de un barandal y sereno.

Esposa de Bruce Willis habla del estado del actor

A principios de este diciembre, Heming, esposa de Bruce Willis, recibió el premio Tom Hanks Caregiver Champion por su labor de defensa de todos los cuidadores.

En el evento, la periodista Savannah Guthrie le preguntó a la escritora cómo estaba su marido, quien recibió el diagnostico de su trastorno en 2023.

“Es una pregunta muy difícil de responder”, dijo la autora de 47 años. “Pero, sinceramente, hoy está muy bien”.

“Está rodeado de amor y cuidados, y le está yendo muy bien a pesar de padecer una enfermedad cruel”, añadió al respecto.

PUBLICIDAD

Tres meses antes, ella compartió con ABC News que el estado mental de Bruce se encuentra deteriorado debido a su padecimiento.

“Su cerebro es el que le está fallando. Está perdiendo el lenguaje y hemos aprendido a adaptarnos”, confesó.