Demi Moore confiesa sentir "compasión" por la esposa de Bruce Willis: ella ya no vive con el actor

Video Esposa de Bruce Willis, Emma, toma dura decisión: ya no vive junto al actor

Demi Moore habló de la batalla de salud que enfrenta su ex, Bruce Willis, luego de que se conociera que él ya no vive con su esposa e hijas mientras enfrenta la demencia.

Fue Emma Heming, quien está casada con el actor desde 2009, quien reveló que él reside en una casa cercana a la de ella que es segura, tranquila y más fácil de recorrer, y en donde, además, cuenta con cuidadores profesionales.

“Está perdiendo el lenguaje y hemos aprendido a adaptarnos, y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente, una manera distinta”, contó también en entrevista para ABC News.

Demi Moore considera “difícil” ver lo que atraviesa Bruce Willis

En una conversación con Oprah Winfrey para su podcast, Demi Moore se sinceró acerca de lo que siente ante el deterioro de la condición mental de Bruce Willis.

“Es difícil. Es duro ver cómo alguien que era tan enérgico, fuerte y decidido cambia y se convierte en otra persona”, dijo.

“Pero, tú sabes, mi perspectiva particular es que siempre digo que es muy importante simplemente aceptarlos tal y como son. Quizás sean más juguetones e infantiles en cierto sentido por lo mucho que necesitan que se les cuide”, agregó.

“No esperes que sean quienes eran o quienes tú quieres que sean, y cuando lo haces, descubres que hay una dulzura increíble y algo suave, tierno y amoroso”, explicó.

La actriz, que comparte tres hijas con el protagonista de ‘Armageddon’, Rumer, Scout y Tallulah, aseguró que el aspecto “más importante” para convivir con él es centrarse en su condición actual.

“Porque si proyectas hacia dónde va, solo creas ansiedad. Si repites dónde estaba y lo que has perdido, solo generas ansiedad y dolor”, ahondó.

“Cuando te mantienes en el presente, hay mucho, y todavía hay mucho de él ahí. Y puede que no siempre sea verbal, pero es hermoso dadas las circunstancias”, añadió.

Demi Moore siente "compasión" por la esposa de Bruce Willis

Demi Moore igualmente le confesó a Oprah Winfrey que siente “mucha compasión por Emma”, quien es la principal cuidadora de Bruce Willis.

“No hay una guía para afrontar esto. Emma tuvo que asumir una gran responsabilidad para resolver todo este asunto”, recalcó.

“Y lo más bonito, y ella lo cuenta en el libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos… Realmente creo que ha hecho un trabajo magistral”, expresó.