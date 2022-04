Bruce Willis hizo 23 películas en los últimos meses, pero ya mostraba signos de su enfermedad

De acuerdo con 'People', para esas y otras pequeñas empresas Bruce Willis filmó '10 Minutes Gone', 'Trauma Center', 'Survive the Night', 'Hard Kill', 'Breach', 'Cosmic Sin', 'Midnight in the Switchgrass', 'Out of Death', 'Survive the Game', 'Apex', 'Deadlock', 'Fortress', 'American Siege', 'Gasoline Alley' y 'A Day to Die'.