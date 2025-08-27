Esposa de Bruce Willis confirma que él “está perdiendo” el habla: ya no viven juntos

Video La salud de Bruce Willis habría empeorado: “Ya no habla ni camina”, reportan

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, confirmó que el estado mental del actor se encuentra deteriorado debido a la demencia frontotemporal que padece.

El protagonista de películas como ‘Armageddon’, de 70 años, fue diagnosticado con dicha afección en 2023 y desde entonces ha estado luchando por su bienestar.

Bruce Willis “está perdiendo” el habla

Tras rumores al respecto, Emma Heming finalmente dio a conocer que Bruce Willis ya no puede expresarse mediante las palabras.

“Tiene muy buena salud en general, ¿sabes? Es sólo que su cerebro es el que le está fallando”, dijo en entrevista con Diane Sawyer, de ABC News.

“Está perdiendo el lenguaje y hemos aprendido a adaptarnos”, agregó, “y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente, una manera distinta”.

Pese a ello, la escritora aseveró que ella y su familia todavía ven destellos de la personalidad de la estrella de cine y el “brillo en sus ojos”: “No días, pero sí momentos”.

“Y es difícil de ver, porque tan rápido como aparecen esos instantes, se van. Es duro, pero estoy agradecida de que mi marido siga estando muy presente”, añadió.

Al ser cuestionada acerca de que si Willis, con quien está casada hace 16 años, todavía la reconoce, Heming respondió: “Siento que sí. Sé que sí”.

“Cuando estamos con él… se ilumina”, sentenció, “nos agarra de la mano. Lo besamos. Lo abrazamos. Él nos corresponde. Le gusta”.

Ella comentó que ese lazo también incluye a sus pequeñas, Mabel y Evelyn, y a las hijas previas del productor, Rumer, Scout y Tallulah, a las que procreó con Demi Moore.

“Y eso es todo lo que necesito”, afirmó, “no requiero que él sepa que yo soy su esposa, que nos casamos tal día y tal, y todo eso. Sólo quiero sentir que tengo una conexión con él, y la tengo”.

Bruce Willis ya no vive con Emma Heming

A medida que la condición de Bruce Willis empeora, Emma Heming reveló que, con sus seres queridos, optaron porque él se mudara a un hogar nuevo.

Ella puntualizó que en esa residencia, que es segura, tranquila y más fácil de recorrer para el galán de Hollywood, el actor cuenta con cuidadores profesionales.

Aunque reconoció que esto es una de las decisiones más complicadas que ha tomado, indicó: “Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras niñas”.

“Él desearía que ellas estuvieran en una casa más adaptada a sus necesidades, no a las suyas”, compartió con un semblante calmado.